Arsenal dévoile son maillot third 2025/2026

Vingt ans après la dernière saison d’Arsenal à Highbury, adidas rend hommage à l’élégance intemporelle de l’ancien stade des Gunners avec un maillot qui mêle avec équilibre, nostalgie et performance. Inspiré de l’esthétique Art déco de la tribune Est, ce nouveau maillot authentique se distingue par sa teinte blanc cassé et ses détails graphiques raffinés sur l’ensemble du tissu. À l’arrière du col, un insigne vintage complète cet hommage subtil, pensé pour séduire les supporters de toutes générations. L’identité du club est également mise en avant grâce à l’ancien logo adidas et le blason rouge d’Arsenal, pour un mélange d’histoire et de modernité.

Mais ce maillot ne se contente pas de raconter une histoire : il est aussi taillé pour l’action sur la pelouse. Il est doté d’une construction technique de haut niveau, pensée pour optimiser la performance. Léger, respirant et ajusté, il accompagne les efforts à haute intensité, que ce soit à l’entraînement ou en match. Que vous soyez un fan fidèle ou un joueur passionné, ce nouveau maillot est à la croisée des chemins entre héritage visuel et innovation sportive, incarnant l’esprit des Gunners dans toute sa splendeur.