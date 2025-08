Arsenal fonce sur Eze pour oublier Rodrygo

Arsenal poursuit son mercato avec discrétion. Après les arrivées de Zubimendi, Gyökeres, Madueke ou encore Kepa, les Gunners ciblent désormais un ailier pour compenser l’échec du dossier Rodrygo, qui est toujours en plein doute. Si le mercato du club londonien reste bien plus calme que celui de Liverpool, Arsenal continue de se renforcer sur le plan offensif tout en conservant sa stabilité défensive. Selon The Athletic, Mikel Arteta s’intéresserait à Eberechi Eze. L’international anglais de 27 ans, auteur de 14 buts et 12 passes décisives, correspond parfaitement au profil recherché par le technicien espagnol : un joueur expérimenté en Premier League, polyvalent et décisif.

Seul bémol : Arsenal rechigne à payer la clause libératoire fixée par Crystal Palace. Le club serait prêt à offrir environ 40 millions d’euros, soit un peu plus de la moitié du montant total estimé à 78 millions d’euros, bonus compris. Si les Eagles accepteraient un paiement en deux fois, cette formule ne convainc pas pleinement les Gunners, qui espèrent faire baisser l’addition. En cas d’échec du dossier Eze, Arsenal envisagerait de se tourner vers Anthony Gordon, l’ailier de Newcastle. Affaire à suivre.