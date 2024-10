Newcastle : Anthony Gordon signe un nouveau contrat longue durée

Depuis son arrivée à Newcastle en 2023, Anthony Gordon est entré dans le cœur des Magpies. Considéré comme un titulaire inamovible aux yeux d’Eddie Howe, l’ailier anglais a réalisé plusieurs grandes performances avec les pensionnaires de St. James Park, que cela soit en Premier League et en Ligue des Champions. Forcément, une prolongation de contrat était largement envisageable pour l’international anglais de 23 ans (7 sélections). Et depuis ce mardi, c’est désormais officiel :

«Newcastle United est ravi d’annoncer qu’Anthony Gordon a signé un nouveau contrat à long terme à St. James’ Park. Le joueur de 23 ans a rejoint les Magpies en janvier 2023 et est devenu un élément clé de l’équipe d’Eddie Howe, marquant 15 buts et enregistrant 11 passes décisives en 74 apparitions. En plus de jouer en compétition européenne pour la première fois de sa carrière depuis qu’il a rejoint le club, faisant six apparitions en Ligue des champions de l’UEFA, Anthony a également continué à impressionner sur la scène internationale. Il a été nommé Joueur du Tournoi des Championnats d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA à l’été 2023, l’Angleterre étant sortie victorieuse en battant l’Espagne 1-0 en finale. Les performances d’Anthony en club et en sélection ont été récompensées par des débuts internationaux complets en mars 2024 lorsque les Three Lions ont accueilli le Brésil à Wembley - la première de sept sélections seniors jusqu’à présent - et il faisait partie de l’équipe d’Angleterre qui a terminé deuxième de l’UEFA Euro 2024 en Allemagne.»