LFP : Frank McCourt veut rencontrer Vincent Labrune

Entre hommes passés par la tête de l’Olympique de Marseille, la rencontre semble de plus en plus proche. Inquiété par les nouvelles réformes gouvernementales concernant le sport professionnel qui devraient toucher la FFF, le propriétaire de l’OM aurait écrit au président de la LFP selon L’Equipe, pour lui faire part de son inquiétude et lui demander de le rencontrer pour en discuter.

En même temps, l’investisseur marseillais est en droit de s’inquiéter… Avec plus de 500 millions d’euros investis depuis son rachat du club en 2017, Frank McCourt ne voudrait pas se retrouver bridé par les instances, d’autant que l’OM enchaîne les saisons déficitaires depuis plusieurs années. De quoi rendre encore plus concret et important l’objectif Ligue des Champions annoncé pour cette fin de saison.