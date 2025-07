Angel Gomes raconte sa fin compliquée au LOSC

Après 4 ans, Angel Gomes a décidé de ne pas renouveler son contrat au LOSC pour arriver libre à l’OM. Moteur de l’entrejeu des Dogues sous Fonseca puis Genesio, l’Anglais a vécu six derniers mois plus compliqués qu’il explique par sa situation contractuelle et une blessure qui l’a éloigné des terrains.

«J’ai joué les six premiers mois après il y a eu un petit coup d’arrêt avec cette blessure, retrace-t-il lors de sa présentation à la presse à Marseille. Après le coach et le club avaient d’autres plans en tête mais c’est le football. J’ai travaillé dur, faire en sorte que ça ne m’affecte pas.»