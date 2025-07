PSG : Marquinhos s’enflamme pour Fabian Ruiz

Présent au côté de son entraîneur Luis Enrique devant la presse pour analyser le match à venir face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des Clubs, Marquinhos, défenseur central du PSG, a couvert de louanges son coéquipier Fabián Ruiz, auteur d’un doublé contre le Real Madrid en demi-finale de la compétition (victoire parisienne 4-0).

«En dehors du terrain, il est excellent aussi, a souligné le capitaine des Rouge et Bleu. C’est bizarre un peu, nous, on connaît la qualité du joueur. Il a une intelligence de jeu, pour comprendre les espaces, les déplacements, peu de joueurs sont capables de faire comme lui. Je suis très heureux pour lui, il mérite ce qui lui arrive actuellement. Il travaille beaucoup, il est très pro, il travaille pour lui et l’équipe.» L’intéressé appréciera.

