Mondial des Clubs : le PSG humilie le Real Madrid et affrontera Chelsea en finale

Enfin les retrouvailles ! Arsenal avait privé les fans du football d’un Paris Saint-Germain-Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions après avoir facilement écarté les Merengues en quarts (3-0, 2-1). Cette fois, la Coupe du Monde des Clubs nous offrait enfin les retrouvailles entre le PSG et Kylian Mbappé. Un match pour lequel Willian Pacho, Lucas Hernandez (côté parisien) et Dean Huijsen (côté madrilène) étaient suspendus. La Casa Blanca a également dû déplorer le forfait de dernière minute de Trent Alexander-Arnold, victime d’une blessure la veille à l’entraînement. En revanche, Kylian Mbappé était bien titulaire pour la première fois dans cette compétition dans un 4-3-3. Xabi Alonso avait même décidé d’aligner le Français et son buteur miracle, le jeune Gonzalo Garcia. Le Français évoluait à gauche, Garcia dans l’axe et Vinicius Junior à droite. Côté parisien, outre l’absence de Pacho, remplacé par Lucas Beraldo, c’était du grand classique, avec notamment la titularisation d’Ousmane Dembélé en lieu et place de Bradley Barcola.

La suite après cette publicité

Dans un MetLife Stadium totalement acquis à la cause des Merengues, les hommes de Xabi Alonso ont donné l’impression de vouloir imposer tout de suite leur loi en mettant le pied sur le ballon. Un pressing d’entrée de jeu qui a rapidement disparu. Dès l’entame du match, les deux équipes ont clairement affiché l’envie de ne pas fermer le jeu avec des tentatives de Tchouameni (1e) et Kvaratskhelia (2e). De quoi laisser entrevoir un match spectaculaire. Au final, les 45 premières minutes l’ont été, mais personne ne s’attendait vraiment à un tel scénario. Après son pressing d’entrée de jeu, Madrid s’est immédiatement sabordé. Si Thibaut Courtois a repoussé les tentatives de Fabian Ruiz (4e) et d’Ousmane Dembélé (5e), le portier belge a rapidement été lâché par sa paire de centraux Raul Asencio et Antonio Rüdiger. Le premier a raté un contrôle dans sa surface, ce qui a permis à Ruiz d’ouvrir le score (1-0, 6e). Trois minutes plus tard, Rüdiger faisait encore pire en commettant une énorme boulette face à Dembélé. Le numéro 10 parisien ne s’est ensuite pas fait prier pour aller crucifier Courtois du gauche (2-0, 9e). En trois minutes, les Merengues ont compris que l’absence de Huijsen leur avait porté un immense préjudice. En face, Paris était infiniment supérieur. Les hommes de Luis Enrique arrivaient sans forcer dans les vingt derniers mètres madrilènes. Le tout sans parler d’une forme physique nettement supérieure, notamment dans les phases de récupération.

Paris largement au-dessus, Mbappé transparent

La domination des champions d’Europe est d’ailleurs rapidement devenue indécente vis-à-vis du plus grand club du monde. Mais Madrid ne pouvait rien espérer avec cette équipe-là. Hormis Courtois, la défense était aux abois, le milieu de terrain inexistant et l’attaque sans impact. Les rares percées de Vinicius Jr et de Kylian Mbappé ont d’ailleurs été facilement contrées par la défense parisienne. Les Madrilènes ont même fini par s’agacer entre eux lorsqu’un des leurs allait au mastic sans être suivi par les siens. Face à ce constat qui paraissait irréel, on se demandait si le PSG n’allait pas infliger une déculottée historique aux Merengues. Un scénario qui a pris forme après un une-deux exceptionnel entre Dembélé et Hakimi qui a débouché sur le doublé de Ruiz (25e). 3-0 avant la demi-heure de jeu. Impensable. Le pire dans tout ça, c’est que le Real Madrid ne s’est même pas révolté. Sans doute parce qu’il ne le pouvait tout simplement pas. Paris dominait toujours et face à l’absence de pressing adverse, s’offrait plusieurs séquences de passe à dix. Paris humiliait le Real Madrid et aurait pu alourdir l’addition avant la mi-temps sans de nouvelles interventions de Courtois face à Mendes (45e) et Dembélé (45e). Au retour de vestiaires, Xabi Alonso décidait de ne procéder à aucun changement, sans doute histoire de demander aux onze fautifs de se racheter après leur première période catastrophique. Malheureusement pour l’entraîneur madrilène, ses troupes avaient décidé de ne rien changer. Désiré Doué pensait inscrire le but du 4-0, mais la Casa Blanca a pu souffler, Dembélé était signalé hors-jeu sur le début de l’action (48e). De son côté, Mbappé vivait toujours un match compliqué. Contré par les défenseurs parisiens en première période, le Bondynois envoyait une mine en tribune alors qu’il se trouvait en position de frappe à l’entrée de la surface (53e).

La suite après cette publicité

Sûr des siens, Luis Enrique décidait de sortir Dembélé et Kvaratskhelia un peu avant l’heure de jeu et de les remplacer par Bradley Barcola et Gonçalo Ramos (58e). Faire entrer la fusée Barcola, un supplice pour l’arrière-garde espagnole. L’ancien Lyonnais n’a d’ailleurs pas mis longtemps avant de s’offrir sa première chevauchée, mais sa passe dans l’axe a été trop simple à intercepter pour Tchouameni (60e). À la 64e minute, moment d’émotion côté madrilène avec l’entrée en jeu de Luka Modric pour sa dernière apparition avec la Casa Blanca. De son côté, Asencio bouclait une Coupe du Monde désastreuse en cédant sa place à Militão, de retour après sa deuxième grosse blessure au genou. La fin du match a été plus décousue des deux côtés. Paris s’était clairement mis en mode gestion en vue de la finale de dimanche et comptait uniquement sur les percées de Barcola pour mettre le feu. Chez les Merengues, l’entrée de Modric a eu le mérite de redonner au Real quelques situations intéressantes, mais la défense parisienne n’a jamais rompu. Pire, Gonçalo Ramos y est lui aussi allé de son but (88e). 4-0, l’humiliation est totale. Pour ses retrouvailles avec les Rouge et Bleu, Mbappé a manqué son rendez-vous. Inoffensif et limité à répéter le même schéma d’action (accélérations tout droit, tir) pour tirer son épingle du jeu, le capitaine des Bleus a rendu une copie très insuffisante pour déstabiliser le collectif XXL d’un PSG qui ne cesse de confirmer qu’il se porte bien mieux depuis son départ. Grâce à ce succès de prestige (4-0) face au club le plus titré dans l’histoire de la Ligue des Champions (15 sacres), le Paris Saint-Germain a mis un terme aux espoirs de Florentino Pérez qui avait fait de ce tournoi l’occasion en or pour sauver la saison 2024/2025. Qualifiés pour la finale, les champions d’Europe affronteront Chelsea dimanche 13 juillet à 21h. Vainqueurs de leur première C1, les hommes de Luis Enrique auront plus que jamais l’occasion de boucler en apothéose une saison 2024/2025 déjà inoubliable.

Revivez le film du match

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.