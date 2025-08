FC Barcelone : Joan Laporta veut déjà en découdre avec le PSG !

La saison dernière, le Paris Saint-Germain a choqué l’Europe. En plus d’avoir remporté la Ligue 1 et la Ligue des Champions haut la main, les Parisiens ont séduit tout le monde grâce à leur équipe particulièrement bien rodée et un contenu proposé qui a régalé les amateurs de foot aux quatre coins du monde. Pour beaucoup, le PSG, en plus d’être l’équipe la plus forte en termes de niveau pur, était aussi celle proposant le plus beau football. Avec un seul autre prétendant à ce statut honorifique : le FC Barcelone.

Même si les Catalans ont pris la porte en demies face à l’Inter, les hommes d’Hansi Flick ont aussi offert de véritables démonstrations de football offensif tout au long de la saison, portées par des individualités à un excellent niveau à l’image de Pedri, de Lamine Yamal ou de Raphinha. Beaucoup de fans barcelonais estiment même qu’en cas de finale entre les deux clubs, c’est le champion d’Espagne qui l’aurait emporté… Chacun aura son avis, mais ce qui est sûr, c’est qu’à Barcelone on a envie de se mesurer à l’équipe de Luis Enrique.

Les deux meilleures équipes du monde pour Laporta

Dans un entretien accordé à CNN, le président du Barça Joan Laporta a encensé le PSG mais a aussi affiché son envie de voir son club affronter les Parisiens. « Je pense qu’il y a deux équipes au-dessus. Le PSG a été très bon l’an dernier, avec la Ligue des Champions et la Ligue 1, et ils ont offert un très bon football. Ils ont un très bon coach, de très bon joueur, c’est une très bonne équipe. Malheureusement, nous n’avons pas pu jouer contre eux. C’est un match que le monde du football attend, on était les deux équipes les plus compétitives et les plus en forme la saison dernière. J’espère que cette saison on pourra jouer contre eux cette saison pour savoir quelle équipe est la meilleure », a lancé le sulfureux dirigeant catalan, en pleine galère avec l’enregistrement des joueurs en Liga en ce moment.

« En respectant les autres clubs, d’autres vont peut-être exploser, mais tous les gens qui aiment le foot disent que l’an dernier le PSG et le Barça ont proposé le meilleur foot du monde. Nous n’avons pas pu jouer le Mondial des Clubs, ni la finale de Ligue des Champions contre eux, peut-être qu’avec le nouveau format de la Ligue des Champions ça arrivera. (…) Je suis sûr que même Ceferin aimerait voir cet affrontement et qu’on aura l’opportunité de le voir cette saison », a-t-il ajouté, félicitant le président de l’UEFA pour ce nouveau format qu’il juge séduisant.