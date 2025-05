LdC : l’Inter Milan tremble mais élimine le FC Barcelone et s’offre son billet pour la finale

Le match nul 3-3 entre l’Inter Milan et Barcelone lors du match aller de cette Ligue des Champions restera un des plus mémorables de la compétition. Bien que les deux entraîneurs auraient sans doute échangé ce spectacle contre un résultat favorable, ce score a peut-être davantage profité à l’Inter, qui recevait le match retour à San Siro, où il restait invaincu en 16 matches de LDC à domicile (13 victoires, 3 nuls). Le FC Barcelone, leader de Liga, n’a perdu qu’un match en 2025, c’était le 15 avril dernier, en Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund (3-1), avant de signer 23 victoires et six matches nuls, toutes compétitions confondues. De son côté, l’Inter Milan, deuxième de Serie A, a retrouvé la victoire ce week-end contre l’Hellas Vérone (1-0) en Championnat, après avoir enchaîné deux matches nuls et trois défaites sur ses cinq précédentes rencontres.

Lautaro Martinez, initialement incertain en raison d’une blessure, est finalement titulaire aux côtés de Marcus Thuram, et Simone Inzaghi ne modifie pas son onze de départ par rapport au match aller. De son côté, Hansi Flick, l’entraîneur du Barça, est contraint de remplacer Jules Koundé, blessé, par Eric Garcia dans la défense. L’Inter Milan a ainsi imposé un pressing haut dès le début, gênant la relance du FC Barcelone (3e). Raphinha a centré sans succès, son ballon étant dégagé, avant que Lamine Yamal ne trouve une sortie de but avec un centre trop long (5e). Dumfries a créé du danger côté droit, mais a perdu le ballon après un duel avec Gerard Martin (9e). Malgré quelques incursions catalanes, dont une frappe trop axiale de Lamine Yamal (15e), ce sont les Milanais qui se sont montrés les plus dangereux. Marcus Thuram a tenté une frappe enroulée sans succès (16e), puis Mkhitaryan a provoqué le premier corner du match après un centre vers Lautaro Martinez (17e).

L’Inter au bout du suspense

C’est finalement ce dernier qui a concrétisé la domination de l’Inter en reprenant une percée de Barella pour ouvrir le score d’un tir imparable (21e, 1-0). Sur le côté droit de la surface, Lamine Yamal accélère puis tente un centre, mais la défense de l’Inter repousse le danger sans trembler (36e). Peu avant la pause, un tacle contesté de Pau Cubarsí sur Lautaro Martinez avait d’abord été jugé régulier, mais après avoir consulté la VAR, l’arbitre a finalement désigné le point de penalty. Hakan Calhanoglu n’a pas tremblé et a transformé l’occasion avec calme, donnant à l’Inter un avantage confortable de 2-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l’Inter Milan voit son but de Francesco Acerbi être annulé pour hors-jeu après un coup franc bien tiré par Hakan Calhanoglu (52e).

Quelques minutes plus tard, Barcelone réagit avec un superbe centre de Gerard Martin pour Eric Garcia, qui réduit l’écart d’une tête bien placée (54e, 2-1). Le match reste tendu alors que l’Inter, en tête 2-1, cherche à maintenir son avantage pour accéder à la finale. En contre, Eric Garcia déclenche une frappe du droit, mais Yann Sommer réalise une superbe parade sur sa gauche. Quelques instants plus tard, sur un centre précis de Gerard Martin, Dani Olmo, oublié au second poteau, place une tête imparable pour relancer le Barça (60e, 2-2). Puis Hakan Calhanoglu a pris trop de risques sur une passe en retrait, interceptée par Lamine Yamal, fauché par Mkhitaryan. Après recours à la VAR, l’arbitre estime que la faute avait eu lieu à l’entrée de la surface : coup franc pour le Barça, que Yamal a tiré… sans succès (71e).

Sur son pied gauche, Lamine Yamal enroule une frappe puissante à l’entrée de la surface, mais Sommer se détend parfaitement et repousse encore le danger (77e). Raphinha a cru offrir la victoire au FC Barcelone à la 87e minute, marquant d’une reprise de volée du pied droit après un premier tir repoussé par Yann Sommer (3-2). Cependant, l’Inter Milan arrache l’égalisation dans les toutes dernières secondes : à la 90e+3, Francesco Acerbi, servi par un centre parfait de Denzel Dumfries, a repris le ballon d’une frappe du pied droit pour égaliser (3-3). Dans les prolongations, à la 99e minute, Marcus Thuram résiste à la pression adverse et sert Mehdi Taremi sur le côté droit. Ce dernier effectue une déviation en retrait pour Davide Frattesi, qui ajuste une frappe du pied gauche dans le petit filet opposé, donnant l’avantage à l’Inter Milan (4-3). Frattesi frôle le doublé : à l’entrée de la surface, sa frappe du gauche oblige Szczesny à une superbe parade sur sa droite (109e). Dans les derniers instants, Sommer a sauvé l’Inter d’un possible égalisation, en repoussant une frappe puissante de Yamal d’un arrêt réflexe décisif. Au terme d’un match fou (4-3, 7-6 cumulé), l’Inter décroche donc son billet pour la finale.