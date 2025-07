OM : la petite phrase d’Angel Gomes sur Mason Greenwood

En débarquant à l’OM, Angel Gomes retrouve un ami qu’il connaît bien, et depuis très longtemps, un certain Mason Greenwood. Les deux joueurs ont été formés à Manchester United et ont joué ensemble dès l’enfance. En conférence de presse, l’ancien Lillois a fait part de sa joie de retrouver l’attaquant qu’il considère comme son «petit frère».

«Ça n’a pas influencé mon choix mais c’est toujours bon de retrouver des visages familiers. J’ai discuté avec Mason, il connaît bien le club, il y a fait de grandes choses. C’est un petit frère pour moi. On se connaît depuis qu’on a 8 ans. On a joué ensemble, se connaître si petit et jouer ensemble en professionnel, c’est spécial», assure la nouvelle recrue.