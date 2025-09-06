Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Thomas Tuchel s’enflamme pour un joueur de 15 ans

Par Aurélien Macedo
1 min.
Thomas Tuchel @Maxppp
Angleterre Andorre

Récemment nommé sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel a préparé son équipe pour la trêve internationale avec la réception d’Andorre le samedi 6 septembre et un déplacement en Serbie le mardi 9 septembre. Le sélectionneur des Three Lions a été interrogé sur l’une des sensations du moment, Max Dowman qui brille à Arsenal malgré ses 15 ans.

Et le moins qu’on puisse dire c’est que l’ancien coach du Paris Saint-Germain et de Chelsea est sous le charme : «son talent est inédit. Il est incroyablement talentueux. S’il continue à ce niveau, je devrais le considérer pour ma sélection pour la Coupe du monde.» Max Dowman a été sélectionné en équipe U19 avec l’Angleterre.

