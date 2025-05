Arsenal : Max Dowman la pépite de 15 ans qui va enflammer la Premier League

Doté de l’une des meilleures académies d’Angleterre, Arsenal a sorti de nombreux joueurs intéressants ces dernières années. Ainsi Bukayo Saka (24 ans), Ethan Nwaneri (18 ans) et Myles Lewis-Skelly (18 ans) performent actuellement avec l’équipe première. D’autres sont allés ailleurs en Premier League pour exploiter leur talent comme Eberechi Eze (Crystal Palace), Emile Smith Rowe (Fulham), Joe Willock (Newcastle) ou Alex Iwobi (Fulham). Enfin, certains sont allés à l’étranger à l’instar des Bavarois Michael Olise et Serge Gnabry ou encore les Monégasques Mika Biereth et Folarin Balogun. Un véritable label formateur repose donc sur l’académie des Gunners et certains talents arrivent à vive allure. Parmi eux figurent Max Dowman.

Jeune milieu offensif de 15 ans né le 31 décembre 2009, ce gaucher est capable d’évoluer comme ailier droit et milieu relayeur. International U17 avec l’Angleterre avec qui il participe à l’Euro depuis ce mardi en étant le plus jeune d’un effectif où on trouve le Lyonnais Alejandro Gomes Rodríguez, Max Dowman est un sacré phénomène de précocité. Le natif de Chelmsford explose les compteurs avec les U18 d’Arsenal avec 15 buts et 5 offrandes en 15 rencontres de Premier League U18 et a surtout brillé en Youth League. Disputant quatre rencontres et inscrivant un but contre l’Atalanta, il a battu le record du plus jeune buteur de l’histoire de la compétition à 14 ans, 8 mois et 19 jours dépassant notamment l’Allemand Youssoufa Moukoko (14 ans, 11 mois, 3 jours) et le Lyonnais Rayan Cherki (15 ans, 1 mois, 2 jours).

Arsenal veut compter sur lui l’an prochain

Intégrant déjà les entraînements de l’équipe première, il aurait même pu être amené à jouer en professionnel plus tôt, mais la réglementation en Premier League empêche l’apparition des joueurs de moins de 16 ans. Son aîné, Ethan Nwaneri a dû attendre 15 ans et 181 jours pour jouer quelques minutes contre Brentford il y a trois ans grâce à une dérogation. Cette saison, il a dû se limiter aux catégories jeunes, mais cela pourrait évoluer. Selon les informations du Mirror, Arsenal a pour projet de s’appuyer sur lui en équipe première l’année prochaine. Mikel Arteta lui aurait même explicitement annoncé la nouvelle.

Le joueur participera également à la pré-saison en Asie avec les Gunners. Toujours scolarisé, il devra prioriser les études l’année prochaine, mais Arsenal considère qu’il pourra apporter en seconde partie de saison après ses 16 ans. Il est même considéré comme le futur rival du capitaine Martin Odegaard sur le long terme. Une confiance affichée publiquement par son coach Mikel Arteta : «c’est un grand talent. Il s’entraîne beaucoup avec nous. Je pense qu’il est sur la bonne voie et tout le monde à l’académie a fait un travail incroyable pour le protéger, l’inspirer, le mettre au défi, le maintenir constamment au niveau qu’il pouvait atteindre, et il s’en sort bien. Il prend les bonnes mesures et il y va doucement. C’est lui qui nous guidera.» Les Gunners couvent bien leur talent Max Dowman qui devrait vite faire parler de lui à plus grande échelle.