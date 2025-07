Arsenal : Mikel Arteta répond cash sur Gyökeres

Depuis quelques mois, l’interminable feuilleton Viktor Gyökeres anime le mercato. Mais ces derniers jours, les positions semblaient se rapprocher avec Arsenal. C’était avant l’entrée fracassante de Manchester United sur ce dossier. De quoi donner des maux de tête à Mikel Arteta, qui veut recruter le numéro 9 du Sporting CP. Interrogé au sujet du mercato lors de la tournée des Londoniens à Singapour, le coach d’Arsenal a répondu. Ses propos sont relayés par A Bola. «Il reste encore un long chemin à parcourir avant la fermeture du marché des transferts et nous recherchons toujours des joueurs. Nous manquons de joueurs et nous devons améliorer la profondeur et la qualité de l’effectif. Nous étudions constamment le marché.»

Relancé au sujet du buteur suédois, il a été clair : « je ne peux pas faire de commentaires sur un joueur qui ne fait pas encore partie de notre équipe. Quand nous aurons quelque chose de concret à dire sur un joueur, nous le ferons. Pour l’instant, nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons. Je suis très satisfait de ce que j’ai vu ces 15 derniers jours.» Une réponse cash de la part de Mikel Arteta qui donne malgré tout de l’espoir aux fans d’Arsenal puisqu’il a déclaré qu’il ne peut pas parler d’un joueur qui ne fait pas "encore" partie de son équipe. Ce qui laisse supposer qu’il pourrait en faire partie. Affaire à suivre…