Arsenal : la première historique de la pépite de 15 ans Ethan Nwaneri

La suite après cette publicité

«11 hommes contre 11 enfants», cette phrase utilisée par Patrice Evra pour se moquer d'Arsenal quand il jouait à Manchester United trouve un sens tout autre du côté des Gunners en ce début de saison. Bien loin des équipes décevantes des dernières saisons où le talent était évident au même titre que l'inexpérience et le mental défaillant, Arsenal est bien leader de Premier League après 8 journées. Un tour de force pour Mikel Arteta et ses hommes qui s'articule autour d'une jeunesse fougueuse incarnée par Martin Ødegaard (23 ans), Gabriel Martinelli (21 ans), Bukayo Saka (21 ans) ou encore William Saliba (21 ans). Des Baby Gunners survoltés et ambitieux, dont le visage présenté sur le terrain est celui d'adultes sûrs de leurs qualités. C'est donc dans ce contexte favorable à l'épanouissement des jeunes talents que le jeune Ethan Nwaneri est apparu aux yeux du grand public ce dimanche 18 septembre lors d'une victoire 3-0 face à Brentford.

Alors qu'on dispute les dernières secondes de la rencontre et que le scénario du match est ficelé, Mikel Arteta décide de sortir Fàbio Vieira après une prestation convaincante au profit du jeune Ethan Nwaneri. Surnommé "le N", le jeune milieu offensif né le 21 mars 2007 a directement tapé dans les yeux de son coach Mikel Arteta, après conseils de Per Mertesacker (directeur de l'académie), malgré le fait qu'il évolue seulement avec les U18 des Gunners (3 matches, 1 but et 2 offrandes). «C'était une pure intuition, j'ai rencontré le gamin et j'ai aimé ce que j'ai vu», a d'ailleurs expliqué le coach espagnol au moment de justifier son choix. Il faut dire que le club anglais devait faire face à une vague d'absence avec Martin Ødegaard, Oleksandr Zinchenko, Emile Smith-Rowe et Mohamed Elneny sur le flanc. Mais Mikel Arteta a été confiant sur l'apport que peut amener Ethan Nwaneri.

Dans l'histoire de la Premier League

«Il s'est entraîné plusieurs fois avec nous et j'avais le sentiment hier que si l'occasion se présentait, je le ferais. Mais je pense que cela envoie un message fort sur qui nous sommes en tant que club. Je lui ai dit hier qu'il serait avec nous et qu'il devait être prêt. Il est prêt. Quand il a commencé, j'ai dit "félicitations et profites-en"» a expliqué l'ancien adjoint de Pep Guardiola après la rencontre contre Brentford. D'ailleurs, il croit beaucoup en Ethan Nwaneri pour l'avenir : «nous voulons donner des opportunités quand il y a du talent et de la personnalité et quand les joueurs aiment ce qu'ils font, et quand ils n'ont pas peur, les portes leur sont ouvertes pour explorer où ils peuvent aller. Toutes les décisions que nous prenons, que je prends, sont pour le club. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour le joueur. C'est parce que nous pensons qu'il a un talent qui doit être développé de manière incroyable dans les prochaines années et nous verrons comment nous gérons cela.»

Si son entrée a été anecdotique sur le résultat du match et qu'il est impossible de le juger sur quelques minutes, Ethan Nwaneri a néanmoins marqué l'histoire de la Premier League. Premier joueur né en 2007 à évoluer dans l'un des cinq plus grands championnats, il a effacé le record de précocité d'Harvey Elliott avec Fulham (alors prêté par Liverpool), qui avait joué pour la première fois à 16 ans et 30 jours. Cette fois âgé de 15 ans, 5 mois et 28 jours, Ethan Nwaneri pulvérise les records de précocité. L'international anglais U17 aux origines nigérianes a aussi logiquement effacé le record de Cesc Fabregas qui datait de 2003 et qui faisait de lui le plus jeune joueur à porter le maillot des Gunners quand il avait 16 ans et demi. Trois minutes d'histoire pour Ethan Nwaneri, qui aura eu la possibilité de toucher son premier et seul ballon pour le moment en Premier League, mais qui devrait en annoncer d'autres.

Promu lors de la précédente journée de championnat avec les U21 où il a délivré une offrande contre Blackburn (victoire 4-1), il a cette fois eu sa chance avec l'équipe première. Visant en plein dans le mille, Mikel Arteta dispose néanmoins avec Ethan Nwaneri d'un talent annoncé depuis un petit moment. Débutant en U18 alors qu'il n'avait que 14 ans, Ethan Nwaneri avait impressionné, le 29 juillet dernier, le coach de Slough Town alors qu'il était en pleine présaison avec l'équipe U18. «Ce numéro 10 a des pieds extraordinaires et un talent incroyable. C'est un immense espoir» lâchait Neil Baker à son sujet. Promouvant régulièrement son académie avec Bukayo Saka et Emile Smith Rowe en tête de file, mais aussi les prêtés Charlie Patino (Blackpool) et Folarin Balogun (Stade de Reims), Arsenal dispose de jeunes talents. Ethan Nwaneri se présente dans leur lignée.