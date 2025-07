La nouvelle piste totalement inattendue du Bayern Munich

Il y a un an, le Bayern Munich essuyait des refus à la pelle dans sa quête d’un nouvel entraîneur. Roberto De Zerbi, Roger Schmidt, Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick ou Oliver Glasner avaient alors tous été sondés pour succéder à Thomas Tuchel, avant que le club munichois ne porte sa décision finale sur Vincent Kompany. Aujourd’hui, le Belge est toujours là, mais il pourrait vivre une situation semblable à celle vécue par sa direction avant son arrivée l’été dernier.

Ce n’est plus un secret : le Bayern Munich envisage depuis plusieurs mois de se renforcer sur les côtés, alors que Leroy Sané vient de rejoindre Galatasaray, que Kingsley Coman n’a pas toujours été indiscutable, et que Serge Gnabry n’est plus le joueur qu’il était autrefois. Les noms de potentiels arrivants se sont succédé au cours des dernières semaines, avec notamment deux joueurs de Ligue 1 : Bradley Barcola, pour qui le PSG a fermé la porte à double tour, mais aussi Malick Fofana, également suivi par l’OM et Nottingham Forest, entre autres.

Le Bayern Munich vise Trossard

Christopher Nkunku, plus que jamais sur le départ de Chelsea, a aussi été cité, même si le Bayern Munich n’a pas dépassé le stade embryonnaire de l’intérêt jusqu’à maintenant. En revanche, des discussions avaient bien été entamées avec Bilbao pour Nico Williams, promis au Barça jusqu’à sa prolongation surprise avec le club basque. Une situation qui avait alors poussé le Bayern Munich à se rabattre sur Luis Diaz, et à formuler une offre de 52 millions d’euros à Liverpool ces derniers jours. Pas certain que la somme satisfasse les Reds, et les dirigeants bavarois ratissent donc plus large, en explorant des pistes probablement moins onéreuses.

D’après BILD, l’une d’elles mène aujourd’hui en Premier League, mais du côté d’Arsenal, où Noni Madueke devrait prochainement poser ses valises, comme peut-être Eberechi Eze. Selon le quotidien allemand, il s’agit de Leandro Trossard. Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Gunners, le Belge de 30 ans sort d’une saison à 10 buts et 10 passes décisives en 56 matchs. Très apprécié de Mikel Arteta, l’ancien joueur de Brighton s’est affirmé depuis cinq ans comme un joueur référencé en Premier League, lui qui est également international belge (45 sélections, 10 buts. Il serait aujourd’hui considéré comme une piste sérieuse dans l’hypothèse où la piste Luis Diaz n’aboutissait pas.