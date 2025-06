Le PSG ferme la porte à double tour pour Bradley Barcola

Bradley Barcola aurait pu marquer un but fabuleux, en mondovision, lors de la dernière finale de la Ligue des Champions remportée face à l’Inter Milan. Cela aurait probablement augmenté sa cote sur le marché, mais en a-t-il réellement besoin ? Non, si l’on voit les clubs à ses trousses. Après le Bayern Munich, annoncé par la presse allemande comme étant très intéressé, c’est Liverpool, champion d’Angleterre en titre, qui aurait coché son nom.

Les deux clubs voient en l’international français de 22 ans un titulaire en puissance. Le problème, c’est que le PSG aussi. En effet, malgré l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier dernier, Bradley Barcola est considéré comme intransférable par le club de la capitale. Il fait ainsi entièrement parti du projet dessiné par Luis Enrique.

Barcola ne partira pas

Le joueur est lui aussi désireux de poursuivre l’aventure parisienne, entamée en 2023. Le PSG l’avait alors recruté en fin de mercato contre un chèque de 50 M€. Barcola s’était imposé au fil de la saison comme un élément offensif majeur, au point de devenir international. Cette saison, il avait débuté sur les chapeaux de roue, avant d’être parfois inégal dans ses productions.

Auteur de 21 buts et 19 passes décisives en 58 matches disputés, les meilleures statistiques de sa jeune carrière, il attire forcément les regards. Mais le Bayern Munich et Liverpool peuvent d’ores et déjà ranger leurs chéquiers, le PSG n’est pas vendeur et le joueur ne partira pas cet été. Une volonté commune de poursuivre l’aventure ensemble.