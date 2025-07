Viktor Gyökeres sort du silence pour son avenir !

Cela ressemble à une fin d’aventure douloureuse mais tant que le Sporting CP n’aura pas son chèque désiré, Viktor Gyökeres restera au club. Le Suédois emploie pourtant les grands moyens pour quitter l’équipe portugaise qu’il a rejoint il y a deux ans, et où ses statistiques sont devenues monstrueuses (109 buts et 31 passes décisives en 114 matches, club et sélection confondus). Il souhaite rejoindre Arsenal, qui aurait proposé la somme souhaitée selon l’agent du joueur, mais que la direction lisboète aurait refusé pour tenter d’obtenir encore plus.

On apprenait hier que le goleador ne se présenterait pas à la reprise de son club pour tenter de lui forcer la main. Lui se dit convaincu de son départ. À 27 ans, il n’a plus de temps à perdre et doit rejoindre une équipe de premier plan. En même temps, il affirme auprès de France Football, dans une interview réalisée le 7 juillet mais publiée ce samedi, qu’il ne sait pas de quoi sera fait son avenir : «c’est le foot, on ne sait jamais. Je n’y pense pas (à son départ, ndlr), on verra ce qui se passera. Si quelque chose doit arriver, ça arrivera. Le plus important pour moi, c’est d’évoluer dans un club qui me veut vraiment.»

«Ce que j’ai réussi à faire au Sporting, je suis persuadé de pouvoir le réaliser n’importe où»

Une réponse qui tente de noyer le poisson. Gyökeres le sait bien. Son nom est à la une des médias anglais depuis dès semaines et son agent a déjà exprimé plusieurs fois son désaccord avec la direction du Sporting. La Premier League, Arsenal en tête, est évidemment l’option numéro un pour celui qui a déjà évolué en Angleterre, sans jamais jouer dans l’élite. «C’est l’un des plus grands Championnats d’Europe. J’y ai passé plusieurs années sans avoir pu jouer le moindre match. Alors, bien sûr, c’est une chose que j’aimerais faire. Ce serait une belle revanche», explique l’ancien de Brighton et de Coventry.

Selon lui, les deux dernières saisons ont montré qu’il fallait compter sur lui parmi les meilleurs attaquants du monde. «J’en fais partie, c’est certain. C’est difficile de me classer mais, oui, je suis à la même table qu’eux désormais», affirme-t-il quand FF lui demande où il se situe par rapport à Harry Kane, Robert Lewandowski et Erling Haaland. Pour en avoir l’assurance, il reste maintenant à le prouver dans un club capable de jouer la gagne en C1. «Ce que j’ai réussi à faire au Sporting, je suis persuadé de pouvoir le réaliser n’importe où. Vous n’avez pas encore vu le meilleur Gyökeres.» Voilà qui promet.