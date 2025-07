Arsenal, Sporting : nouveau coup de théâtre pour le transfert de Viktor Gyökeres

Décidément, ce feuilleton a décidé de ne jamais s’arrêter. Après des mois entier de tensions et d’incertitude, Arsenal est enfin sur le point de boucler l’arrivée de Viktor Gyökeres, en provenance du Sporting CP. Malgré de longues négociations freinées par le président du club portugais, Frederico Varandas, les Gunners ont fait une avancée décisive en acceptant les conditions des Portugais. En effet, le club londonien s’est mis d’accord avec les Leoes pour un montant de 63,5 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus.

Et pourtant, le serial buteur s’est mis sa direction à dos pour rejoindre les Gunners. L’attaquant de 27 ans ne s’était pas présenté à la reprise de l’entraînement avec le Sporting et son président l’avait même menacé de sanction économique. «Tout sera résolu avec la fermeture du marché, une lourde amende et des excuses au groupe», avait-il expliqué. Mais alors qu’un contrat de cinq ans attend celui qui a inscrit 54 buts en 52 matchs la saison passée, un énième coup de théâtre vient perturber sa signature.

L’offre d’Arsenal ne convainc pas le Sporting

Selon les informations du journal portugais Record, un sérieux désaccord existe concernant les bonus de l’offre émise par Arsenal. Le Sporting exige que la part variable, à hauteur de 10 millions d’euros, soit facilement réalisable, tandis qu’Arsenal s’y oppose. Tous les scénarios restent ouverts mais «le risque d’échec total des négociations est sérieux», précise le média local. Du côté de l’Angleterre, The Athletic affirme que les négociations deviennent de plus en plus tendues.

Bien qu’Arsenal garde l’avantage et espère l’avoir lors de sa tournée de pré-saison, le président lisboète Frederico Varanda n’aura aucun mal à conserver son joueur, malgré son intention de ne plus jouer pour le Sporting. «S’ils ne veulent pas payer la juste valeur marchande de Viktor, nous sommes très à l’aise avec ça pour les trois prochaines années», assurait-il. Priorité de Mikel Arteta pour renforcer l’attaque, Viktor Gyokeres va donc devoir espérer que les deux clubs trouvent rapidement un terrain d’entente.