10 matchs sans but, humilié par son entraîneur… Vitor Roque est au fond du trou

Comme Gabigol, Gerson et plein d’autres avant lui, Vitor Roque pensait retrouver le sourire au Brésil après une expérience contrastée en Europe, pour ne pas dire "ratée". L’attaquant de 20 ans, décrit comme le futur 9 de la Seleção après des débuts dévastateurs avec l’Atlético Paranaense, n’a finalement pas été le big-bang promis au Barça. Son prêt au Betis a été un poil plus enthousiasmant cette saison (4 buts en 22 matchs), mais le club catalan l’a finalement écourté pour le vendre 25 M€ à Palmeiras et limiter les pertes (il avait été acheté un peu plus de 30 M€ par le Barça).

Vitor Roque est alors devenu le transfert le plus cher de l’histoire de la Série A brésilienne, devant Thiago Almada (à Botafogo pour 19,5 M€) et Gabriel Barbosa (17,5 M€), de quoi lui ajouter une nouvelle pression incommodante sur les épaules. Ses débuts n’ont pas convaincu grand-monde, et son entraîneur Abel Ferreira s’aventurait dans une comparaison douteuse avec Mbappé au mois d’avril pour expliquer cette adaptation compliquée : «vous vous souvenez de ce qui est arrivé au joueur recruté par le Real Madrid, Mbappé, qui, ne marquait pas à ses débuts ?» De l’eau a coulé sous les ponts depuis, mais la situation reste stationnaire.

«J’ai l’impression qu’il joue avec 50 kilos sur le dos»

Cette nuit face à Mirassol en championnat (1-1), Roque a enchaîné un dixième match consécutif sans le moindre but, étirant sa période de disette à plus de deux mois. Titulaire au coup d’envoi, il a finalement payé son manque d’impact et ses nombreuses imprécisions en étant remplacé à l’heure de jeu. Après 25 matchs sous les couleurs de Palmeiras, le joueur né en 2005 affiche un bilan famélique de 3 buts. Une crise de confiance sans précédent, qui ne devrait pas aller en s’arrangeant avec les propos de son entraîneur, bien moins patient désormais.

« Roque a joué en Europe et est international brésilien, il va devoir améliorer certaines choses et il le sait. Maintenant, il doit accepter qu’il traverse une mauvaise passe et faire une chose : continuer à travailler. Il a 20 ans mais j’ai l’impression qu’il joue avec 50 kilos sur le dos (…) Il faut aussi prendre en compte le poids de son transfert. Il traverse une période difficile, on va devoir l’aider », a déclaré Abel Fereira. Sur les réseaux sociaux, les fans sont encore plus durs comme le relaie TNT Sports Brasil. «Comment ce gars peut être titulaire ?», «je suis dans le déni, je refuse de croire que Roque est ce joueur-là» peut-on lire. Roque est attendu au rebond, et vite.