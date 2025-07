Le retour fracassant de Neymar enflamme le Brésil

Les mains vers le ciel, le poing rageur et le sourire jusqu’aux oreilles. C’est peu dire que Neymar a vécu son but cette nuit face à Flamengo comme une libération. Pour le retour aux affaires de Santos, après la coupure du championnat pendant près d’un mois, la star brésilienne était titulaire au coup d’envoi. Et elle a surtout brillé comme ça n’avait plus été le cas depuis un moment. Très remuant, toujours disponible, Neymar a su répondre au défi physique imposé par le leader du championnat, accessoirement la seule équipe à avoir battu Chelsea lors de la Coupe du Monde des Clubs. En fin de rencontre, l’ancien joueur du PSG a fait la décision lorsqu’il a été trouvé au point de penalty par Guillherme, avant d’éliminer Léo Pereira puis Varela, et marquer (1-0).

Un but génial venu récompenser un match sérieux et joué en intégralité par l’intéressé pour la première fois depuis février. Le sentiment général était très positif au Brésil après le match, même si seule la loi du terrain fera foi pour confirmer cette impression de renouveau. TNT Sports Brasil écrit : «quand on attend le meilleur de Neymar, il apparaît… Il a décidé du sort de ce grand match au Brasileirão Betano ! Et maintenant, qui va l’arrêter ? Flamengo a été sa première victime.» UOL ajoute : «Santos a profité du talent de Neymar pour s’imposer 1-0 face à Flamengo ce soir en Championnat. Le numéro 10 a tout fait : créer des espaces, tirer, dribbler, et c’est lui qui a marqué le seul but du match.»

Il a mis tout le monde d’accord

Ancien adversaire de Neymar lorsqu’il évoluait à l’Atlético de Madrid, Filipe Luis, désormais entraîneur de Flamengo, rendait lui aussi grâce au phénomène brésilien: «c’est un joueur extraordinaire. Aujourd’hui, j’ai vu Neymar au niveau physique de la Serie A. On l’a vu répondre dans les duels, dans ses repositionnements, son pressing… Tout ce qu’il ne faisait pas avant la trêve. Quand il est en bonne santé, la différence est là. Il montre qu’il est toujours capable de sortir une action dangereuse et efficace ou d’envoyer un coéquipier seul face au but. On essaie d’être vigilant face à un joueur pareil, mais il est tellement décisif qu’il élimine toujours le défenseur qui se présente à lui. »

Célèbre consultant brésilien, Ricardinho a, lui, assuré que Santos jouerait la Copa Libertadores si Neymar joue 70% des matchs, même à 40% de son meilleur niveau. Léo Pereira, enrhumé par le Brésilien sur le but, ne digérait pas d’avoir été laissé à l’abandon : «c’est Neymar, non ? Il faut toujours le marquer différemment. On savait qu’il pouvait faire basculer le match et comme je l’ai dit, c’était une erreur de notre part de trop le laisser. Un joueur aussi différent que lui ne peut pas avoir autant de liberté.» L’entraîneur de Santos, Cleber Xavier, soulignait surtout l’état d’esprit de son joueur : «il a un sens du dévouement tellement fort, c’est un exemple pour nous tous. » L’enjeu sera désormais d’éviter une nouvelle rechute et de trouver la continuité nécessaire pour réaliser son dernier rêve : jouer la Coupe du Monde 2026.