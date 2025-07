L’Équipe de France féminine est folle de rage !

Le quart de finale de la France face à l’Allemagne dans cet Euro 2025 avait plutôt bien démarré. Après dix minutes de jeu seulement, Hendrich était expulsée côté allemand et offrait un penalty aux Bleues transformé par Geyoro. Déjà devant au tableau d’affichage, la France allait donc jouer 80 minutes en supériorité numérique. Seulement, Nüsken a vite égalisé et derrière, malgré de nombreuses occasions côté tricolore, il a fallu aller jusqu’aux prolongations, puis aux tirs au but, pour départager les deux formations. Et à ce jeu là, c’est l’Allemagne qui l’a emporté suite aux ratés de Majri et Sombath. Un sacré échec pour la France…

La suite après cette publicité

Après le match, forcément, il y avait énormément de frustration côté tricolore. « De la déception. Et beaucoup de frustration parce qu’on n’a pas su trouver la faille, on n’a pas forcément joué le jeu qu’on joue d’habitude. C’est triste parce qu’il fallait marquer un but de plus qu’elles. On est arrivées à cette séance de penalty […] Puis, c’est la loi du sport. On a dû mal à réaliser pour l’instant. On aurait vraiment voulu aller au bout. C’est dur. On avait engrangé pas mal de confiance. On ne s’y attendait pas forcément », a d’abord lancé la revenante Griedge Mbock.

« Je suis une mauvaise perdante »

Mais c’est clairement Salma Bacha qui a eu les propos les plus forts, allant jusqu’à dire noir sur blanc que l’Allemagne n’a rien mérité hier soir. « Je suis forcément déçue, on avait à cœur de montrer de la détermination. Elles ont fait un match exceptionnel car à dix contre onze, elles ont bien tenu, on a eu deux buts refusés, une barre transversale et les pénalties c’est une chance sur deux. Je n’ai pas les mots, je ne sais pas quoi vous dire, c’est l’aventure qui s’arrête. On a simplement joué comme on savait, on a la possession, on voulait prendre du plaisir sur le terrain, mais on s’est peut-être précipité sur certaines choses », a expliqué la Lyonnaise, avant d’ajouter : « elles n’ont rien proposé en face, elles ont défendu, ce n’est même pas mérité, je suis une mauvaise perdante ». Des morts forts.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur Laurent Bonadei a lui aussi pris la parole. « Des regrets parce que quand on est à 11 contre 10, on sait qu’il n’y a plus d’infériorité sur les coups de pied arrêtés. Il fallait vraiment éviter de leur donner ces opportunités. Sur un corner, elles reviennent au score. Après on a manqué un peu de justesse technique dans la zone de finition, l’Allemagne a bien défendu, on n’a pas réussi à trouver la faille, si ce n’est sur deux buts hors jeu. Il ne manquait pas grand chose », a-t-il résumé. Quoi qu’il en soit, c’est un nouvel échec conséquent pour les Bleues…