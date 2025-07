Euro (F) : l’Allemagne, en infériorité numérique dès la 12e minute, élimine les Bleues aux tirs au but

Les choses sérieuses commencent pour l’équipe de France. Après un sans-faute durant la phase de poules et neuf points pris, les Bleues devaient affronter l’Allemagne en quart de finale, huit fois vainqueur de la compétition et qui avaient déjà éliminé les Françaises lors de la dernière édition. Seul changement notable de la part de Laurent Bonadei pour ce match : Lakrar, préférée à Sombath. Sinon, une composition classique avec Cascarino, Katoto et Diani pour former le trio d’attaque.

Et rapidement, la rencontre montrait de l’intensité dans les duels dès les premières minutes, avec deux équipes désireuses de faire le jeu. Mais après seulement dix minutes de jeu et un coup-franc côté français, puisque Hendrich était expulsé après avoir tiré les cheveux de Mbock, dans la surface. De quoi offrir l’ouverture du score sur penalty à Geyoro (1-0, 14e). Devant, et avec la supériorité numérique, les tricolores n’ont pourtant pas pris le match en main et ont fait preuve de fébrilité, au point de concéder l’égalisation de Nüsken, en reprenant un corner au premier poteau (1-1, 25e).

L’Allemagne aura été héroïque

Tout était à refaire. Cascarino pensait redonner l’avantage d’une superbe talonnade, mais un hors-jeu de quelques millimètres était signalé (40e). Même chose au retour des vestiaires, où Geyoro pensait s’offrir le doublé, mais Lakrar était en position de hors-jeu (59e). Les Bleues ne parvenaient pas à prendre le dessus, pourtant à onze contre dix depuis la 12e minute. À tel point que Bacha provoquait un penalty au duel avec Brand. Le pire était proche, mais Peyraud-Magnin a été brave en stoppant l’envoi de Nüsken (70e).

La tension était alors présente au sein des deux formations dans les dernières minutes. Et il fallait donc aller chercher la qualification en prolongations. Un match fou, qui obligeait la gardienne Berger à aller jusqu’à se blesser pour empêcher un CSC (103e). Les Bleues manquaient de justesse et faisaient preuve de fatigue, il fallait donc aller jusqu’aux tirs au but. Et après une longue séance, marquée par un gros raté de Majri et un dernier raté de Sombath, l’Allemagne réussit un immense exploit et ira défier l’Espagne en demi-finale. Une nouvelle désillusion pour les Bleues, qui échouent dès les quarts de finale.