Liga : Gérone chute d’entrée contre le Rayo

En ouverture de la première journée de Liga version 2025-2026, Gérone accueillait le Rayo, ce jeudi soir. A Montilivi, les hommes de Michel Sanchez Muñoz espéraient débuter la saison de la meilleure des manières et se présentaient en 4-3-3 avec une attaque composée de Tsygankov, Miovski et Asprilla. De son côté, le Rayo optait pour un 4-2-3-1 où Jorge De Frutos évoluait seul en pointe. Une rencontre qui allait finalement tourner à l’avantage des visiteurs.

Peu après la fin du premier quart d’heure, De Frutos ouvrait le score (0-1, 18e) et Garcia Rivera doublait la mise dans la foulée (0-2, 20e). Juste avant la pause, Gazzaniga voyait rouge et Palazon ne se faisait pas prier pour tripler la mise sur penalty (0-3, 45e). Malgré le but de Roca au retour des vestiaires (1-3, 57e), l’essentiel était fait et le Rayo s’offrait une première victoire (3-1). Au classement, le Rayo prend donc la tête du classement en attendant les autres rencontres du week-end.