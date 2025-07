Neymar pète un câble après la question d’un journaliste !

Neymar a laissé exploser sa frustration après la lourde défaite 3-0 de Santos contre Mirassol, ce samedi 19 juillet au soir, lors du championnat brésilien. Titulaire pour la deuxième fois consécutive, l’attaquant n’a pas supporté une nouvelle question sur sa forme physique. «Encore ? Je l’ai déjà dit 300 fois», a-t-il lâché, visiblement agacé selon ESPN. Malgré sa présence pendant 90 minutes, la star n’a pas pu empêcher le naufrage de son équipe.

La suite après cette publicité

Au terme d’une prestation collective très décevante, Neymar n’a pas caché son incompréhension : «il manquait tout, c’est pour ça qu’on perd 3-0. On n’a même pas joué à moitié comme contre Flamengo.» Dépassé dans tous les compartiments du jeu, Santos enchaîne une nouvelle désillusion et reste bloqué à 14 points en 14 matchs. La course au maintien est plus que jamais d’actualité pour le club de Cléber Xavier. La seule bonne nouvelle pour le Ney, c’est que son corps semble tenir.