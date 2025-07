L’OL va recruter le fils d’une légende du football mondial !

La saison 2024/2025 de l’Olympique Lyonnais a été marquée par une profonde instabilité administrative, en grande partie liée aux décisions de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion). En juin, la commission a prononcé une relégation administrative du club en Ligue 2, en raison d’inquiétudes concernant sa situation financière, provoquant une onde de choc dans le football français. Cette décision a été suivie de semaines de tensions, de recours juridiques et de négociations acharnées entre la direction lyonnaise, les investisseurs et les instances du football. Finalement, la relégation a été annulée après que l’OL a présenté des garanties financières jugées suffisantes, permettant au club de conserver sa place en Ligue 1. Dans ce climat tendu, John Textor, patron d’Eagle Football, a été discrètement poussé vers la sortie.

Son éviction, perçue comme inévitable, a ouvert la voie à une nouvelle ère, avec l’Américaine Michele Kang désormais à la tête du projet lyonnais. Maintenant que le club est maintenu dans l’élite, une grande question reste en suspens : à quoi ressemblera l’effectif lyonnais pour la saison à venir ? La situation économique demeure fragile malgré le sursis accordé par la DNCG, et le flou entoure encore la marge de manœuvre du club sur le marché des transferts. De nombreux supporters et observateurs s’interrogent : Lyon pourra-t-il se renforcer pour jouer un rôle compétitif, ou devra-t-il encore miser sur des ventes et des paris à moindre coût ? L’éventuel recrutement de joueurs comme Ruben Kluivert semble indiquer une stratégie ciblée, mais difficile de savoir si Kang et sa nouvelle direction auront les moyens de bâtir un effectif digne des ambitions historiques de l’OL.

Une belle pioche au Portugal !

Selon les informations du Telegraaf, l’Olympique Lyonnais serait en très bonne position pour finaliser la venue du défenseur néerlandais Ruben Kluivert, actuellement sous contrat avec Casa Pia, en première division portugaise. Le club rhodanien, désormais assuré de rester en Ligue 1 après une saison agitée sur le plan financier et sportif, a relancé des négociations déjà amorcées plus tôt. Celles-ci seraient à un stade avancé, selon des sources communicantes citées par le journal néerlandais. Un contrat de cinq ans attendrait déjà le joueur aux Pays des Gones, et Casa Pia pourrait réaliser une belle opération financière, ayant recruté Kluivert pour une somme modique l’année dernière en provenance du FC Dordrecht. L’Olympique Lyonnais voit en Ruben Kluivert, fils de la légende Patrick (AC Milan, FC Barcelone, PSV, Valence, LOSC) et frère de Justin (AS Roma, OGC Nice, Valence, Ajax Amsterdam) un renfort potentiel pour sa ligne défensive, dans un contexte de reconstruction sportive.

À seulement 24 ans, Kluivert, formé à Ultrecht, s’est illustré comme un titulaire indiscutable au sein de Casa Pia, suscitant l’intérêt de plusieurs clubs européens. Mais c’est bien Lyon qui semble avoir pris l’avantage sur ce dossier. Le club, qui entend revenir sur le devant de la scène nationale et européenne, voit dans ce recrutement un pari sur l’avenir, en misant sur un jeune profil, expérimenté et en pleine ascension. Le défenseur néerlandais de 24 ans, révélé cette saison à Casa Pia au Portugal, serait donc tout proche de s’engager avec l’OL. Ce possible transfert intervient dans un contexte particulièrement agité pour le club lyonnais, récemment sauvé d’une relégation administrative par la DNCG, et désormais engagé dans une reconstruction profonde sous la houlette de Michele Kang, nouvelle patronne du projet.