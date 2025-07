France (F) : le mea-culpa de Selma Bacha

Ce samedi soir, l’équipe de France féminine a connu une nouvelle grande désillusion. En quarts de finale de l’Euro féminin, les joueuses de Laurent Bonadei ont été éliminés aux tirs au but après avoir joué près de 110 minutes de jeu en supériorité numérique. Une défaite amère pour les Bleues et Selma Bacha. Compétitrice dans l’âme, la défenseure gauche de 24 ans s’est illustré par des propos qui ont fait grincer des dents à l’issue de la rencontre. Affirmant que son équipe avait dominé de "A à Z" une Allemagne qui n’a "rien proposé", la Lyonnaise s’est également attirée des critiques pour ses explications nébuleuses sur son absence au point de penalty lors de la séance de tirs au but.

Consciente de son discours peu apprécié, la joueuse d’OL Lyonnes a fait son mea-culpa sur ses réseaux sociaux : «à chaud, après un match comme celui-là, les mots dépassent parfois la pensée. L’émotion prend toute la place, et la lucidité manque. Depuis, j’ai pris du recul. J’ai lu, j’ai entendu, j’ai encaissé. Je n’ai pas de réponse à donner à la méchanceté. Je préfère garder en tête les messages de respect et de soutien. Parce qu’on ne traverse pas ce genre de moment avec de la haine, mais avec du cœur. Ce n’est pas une question de revenir plus fortes. C’est une question de revenir plus justes.» Voilà qui est dit.