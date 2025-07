Accord OL-Al Arabi pour le transfert de Jordan Veretout !

L’Olympique Lyonnais va connaître un été très agité. Et cela avait débuté hors des terrains de football avec un passage devant la DNCG manqué. Relégué en Ligue 2, le club rhodanien a su convaincre la commission d’appel de revenir sur la décision et peut donc désormais se pencher sur son avenir en Ligue 1. Avec le duo Kang-Gerlinger à la tête du club, l’objectif est désormais de se concentrer sur le sportif et qui dit sportif dit forcément mercato estival.

La suite après cette publicité

À moins d’un mois de la reprise du championnat, le chantier pour l’OL est immense : se débarrasser des gros salaires, essayer de ne pas perdre ses meilleurs joueurs et réussir à recruter sans faire de folies avec une santé financière toujours fragile. Dans ce sens, Alexandre Lacazette avait notamment quitté le club direction NEOM en Arabie saoudite. Et depuis, plusieurs joueurs sont courtisés avec en tête de liste Malick Fofana (que l’OM suit) ou encore Corentin Tolisso qui sortent d’une très belle saison.

La suite après cette publicité

Veretout quitte déjà l’OL

Mais l’OL doit aussi faire partir certains joueurs indésirables en raison d’un trop gros salaire. Nemanja Matic est concerné, mais ce n’est pas le seul. Jordan Veretout était aussi plus que jamais sur le départ. Et selon nos informations, l’ancien milieu de l’OM va vite rebondir puisqu’il va signer du côté d’Al-Arabi au Qatar. Depuis plusieurs semaines, le milieu de 32 ans disposait d’un accord avec le club qatari. Mais cela coinçait avec l’OL tout simplement car le club de Pablo Sarabia et Abdou Diallo souhaitait récupérer Veretout gratuitement.

Al-Arabi espérait que l’OL libèrerait le joueur de sa dernière année de contrat. En pleine galère financière, l’OL ne souhaitait évidemment pas céder son milieu gratuitement. Et Lyon a finalement obtenu gain de cause puisqu’il va bien s’en aller dans le cadre d’un transfert. Les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente pour boucler ce deal qui devrait désormais aller au bout. Reste la signature du contrat, mais Jordan Veretout va bien rejoindre Al-Arabi.