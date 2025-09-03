Jorge Sampaoli fait son grand retour à l’Atlético Mineiro

Il est de retour ! Champion du Mineirão en 2020, Jorge Sampaoli reprend les rênes de l’Atlético Mineiro pour une deuxième aventure sur le banc alvinegro. Âgé de 65 ans et fort d’une riche expérience internationale, l’entraîneur argentin a signé un contrat valable jusqu’à la fin de l’année 2027. Pour rappel, Sampaoli était le sélectionneur de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2018, celle du sacre des Bleus en Russie, avant de diriger notamment l’Olympique de Marseille et plus récemment le Stade Rennais.

Désormais, le public pourra vibrer aux côtés de son équipe à l’Arena MRV. Les supporters du Galo espèrent que le technicien, déjà entré dans l’histoire du club, saura écrire un nouveau chapitre glorieux avec l’Atlético, en s’appuyant sur son vécu en Europe et sur son tempérament passionné.