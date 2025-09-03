Menu Rechercher
Jorge Sampaoli fait son grand retour à l’Atlético Mineiro

Par Allan Brevi
Jorge Sampaoli @Maxppp

Il est de retour ! Champion du Mineirão en 2020, Jorge Sampaoli reprend les rênes de l’Atlético Mineiro pour une deuxième aventure sur le banc alvinegro. Âgé de 65 ans et fort d’une riche expérience internationale, l’entraîneur argentin a signé un contrat valable jusqu’à la fin de l’année 2027. Pour rappel, Sampaoli était le sélectionneur de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2018, celle du sacre des Bleus en Russie, avant de diriger notamment l’Olympique de Marseille et plus récemment le Stade Rennais.

Atlético
Ele está de volta! 🔙🇦🇷

CAMpeão Mineiro em 2020, Jorge Sampaoli retorna para a sua segunda passagem como comandante Alvinegro! Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027! 💪🏼

Agora é sem distanciamento social: estaremos juntos e lado a lado na @ArenaMRV! 🐔

#SampaoliÉGalo
Désormais, le public pourra vibrer aux côtés de son équipe à l’Arena MRV. Les supporters du Galo espèrent que le technicien, déjà entré dans l’histoire du club, saura écrire un nouveau chapitre glorieux avec l’Atlético, en s’appuyant sur son vécu en Europe et sur son tempérament passionné.

