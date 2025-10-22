PSG : Luis Enrique envoie un signal fort à l’Europe
Après la démonstration du Paris Saint-Germain face au Bayer Leverkusen (7-2), Luis Enrique a livré une déclaration empreinte de lucidité et d’ambition. « Normalement, c’est difficile de voir une équipe qui cherche à tout gagner. Nous l’avons fait l’année dernière, cette année, nous cherchons à essayer de tout gagner encore », a-t-il expliqué, rappelant la volonté du club parisien de s’inscrire dans la continuité de sa saison précédente. Le technicien espagnol a reconnu la difficulté d’un tel défi : « Ce sera très compliqué, mais on a de la confiance de l’année dernière. On pense que notre objectif est réel. Ce sera très difficile parce qu’il y a quatre ou cinq équipes dans notre championnat du même niveau. Mais on est exigeants et on veut continuer sur ce chemin. »
Conscient de la densité du haut niveau européen et de la concurrence féroce, Luis Enrique a tenu à relativiser sans pour autant tempérer ses ambitions. «Je pense que c’est la chose positive quand tu gagnes pour la première fois : avant de gagner, tu ne sais pas que tu peux gagner. Aujourd’hui, tout le monde sait à Paris que nous pouvons gagner. Tous les joueurs le savent. Ce n’est pas facile parce qu’il y a beaucoup de concurrence. Il faut continuer sur cette idée. On veut toujours continuer à s’améliorer. C’est beau de voir l’équipe prendre un tel plaisir, c’est une fierté de la voir jouer comme ça.», a-t-il poursuivi. Le PSG entend bien rester au sommet, fidèle à la mentalité conquérante qui a forgé son statut de champion d’Europe en titre.
