Menu Rechercher
Commenter 35
Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique envoie un signal fort à l’Europe

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique, entraîneur du PSG @Maxppp
Leverkusen 2-7 PSG

Après la démonstration du Paris Saint-Germain face au Bayer Leverkusen (7-2), Luis Enrique a livré une déclaration empreinte de lucidité et d’ambition. « Normalement, c’est difficile de voir une équipe qui cherche à tout gagner. Nous l’avons fait l’année dernière, cette année, nous cherchons à essayer de tout gagner encore », a-t-il expliqué, rappelant la volonté du club parisien de s’inscrire dans la continuité de sa saison précédente. Le technicien espagnol a reconnu la difficulté d’un tel défi : « Ce sera très compliqué, mais on a de la confiance de l’année dernière. On pense que notre objectif est réel. Ce sera très difficile parce qu’il y a quatre ou cinq équipes dans notre championnat du même niveau. Mais on est exigeants et on veut continuer sur ce chemin. »

La suite après cette publicité

Conscient de la densité du haut niveau européen et de la concurrence féroce, Luis Enrique a tenu à relativiser sans pour autant tempérer ses ambitions. «Je pense que c’est la chose positive quand tu gagnes pour la première fois : avant de gagner, tu ne sais pas que tu peux gagner. Aujourd’hui, tout le monde sait à Paris que nous pouvons gagner. Tous les joueurs le savent. Ce n’est pas facile parce qu’il y a beaucoup de concurrence. Il faut continuer sur cette idée. On veut toujours continuer à s’améliorer. C’est beau de voir l’équipe prendre un tel plaisir, c’est une fierté de la voir jouer comme ça.», a-t-il poursuivi. Le PSG entend bien rester au sommet, fidèle à la mentalité conquérante qui a forgé son statut de champion d’Europe en titre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (35)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier