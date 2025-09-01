L’OL s’adjuge le prêt de Martin Satriano

La fin de mercato s’annonce intense pour l’Olympique Lyonnais. Déterminé à renforcer son secteur offensif orphelin de Georges Mikautadze qui vient d’être vendu à Villarreal contre 36 millions d’euros, bonus compris, le club rhodanien était sans le moindre avant-centre de métier. Mais cela vient de changer.

En effet, après avoir tenté le coup Medhi Taremi avant que ce dernier rejoigne l’Olympiakos, les Lyonnais ont alors réussi à obtenir le prêt de l’attaquant du RC Lens Martin Satriano. Ce dernier n’a disputé que 7 matches avec les Artésiens l’an dernier pour zéro but et aura manqué la compétition après une rupture des ligaments croisés.

Un prêt avec option d’achat

«L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant uruguayen Martín Satriano, prêté par le RC Lens jusqu’au 30 juin 2026 pour un montant d’1M€, incluant une option d’achat de 5M€, à laquelle pourront s’ajouter 1M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future», peut-on lire dans un communiqué.

Voulant relancer le buteur de 24 ans, l’Olympique Lyonnais aura sans doute davantage en tête les performances de Martin Satriano du côté du Stade Brestois avec qui il a notamment terminé troisième de Ligue 1 (10 buts et 4 passes décisives en 52 matches). Formé à l’Inter Milan, le natif de Montevideo continue ainsi son tour de France.