RC Lens : Jean-Louis Leca fracasse l’AJ Auxerre après l’échec Lassine Sinayoko !

Le feuilleton Lassine Sinayoko a surpris toute la Ligue 1. Ciblé par l’OGC Nice, le RC Lens et l’Olympique Lyonnais après le départ de Georges Mikautadze, l’attaquant de 25 ans est finalement resté à Auxerre cet été. Même s’il arrive en fin de contrat en juin prochain, l’AJA souhaitait conserver son buteur fétiche, auteur de deux buts en autant de rencontres depuis le début de saison. Et le RC Lens l’a bien compris. Très proches de l’enrôler cet été, les Sang et Or ont finalement misé sur le pari Odsonne Édouard (27 ans).

Mais les méthodes de l’AJA n’ont clairement pas plu à Jean-Louis Leca, directeur sportif lensois, qui a fustigé la direction icaunaise. « Il faisait partie des listes. On a vu que Nice était sur le joueur, alors j’ai pris ma voiture et j’ai demandé un rendez-vous aux Auxerrois pour ne frustrer personne. J’ai demandé si l’on pouvait parler au joueur afin de faire les choses dans les règles. Auxerre avait attaqué Nice, car ils n’auraient pas fait les choses dans les règles. On a négocié deux, trois heures », a d’abord expliqué Leca sur RMC.

Jean-Louis Leca était furieux

« Il y avait trois conditions. Le prix, qu’il puisse jouer, parce que le coach voulait qu’il joue. Et que ce soit écrit pour ne pas avoir de problème. Ils avaient validé, on s’est serré la main et on s’est regardé dans les yeux. Ils m’ont dit "on est des hommes à Auxerre". Ils ont écrit le draft, tout était ok, mais ce n’était tout simplement pas des hommes. (…) Le dimanche, ils ne savaient plus où se mettre : "mais si, mais non, c’est la faute des agents, d’un tel…" Mais ils n’ont pas respecté leur parole, je leur ai dit ma façon de penser », a-t-il ensuite lâché.

En précisant qu’il avait un accord avec le joueur, qui « était sur Paris avec son agent pour venir chez nous. Quand Auxerre a fait ce coup bas, ils nous ont dit qu’ils interdisaient au joueur de voyager. Ils l’ont menacé en disant qu’il y aurait des choses intentées contre lui. Il voulait venir, ils l’ont pris en otage. On s’est dit qu’il fallait sortir du dossier et ne plus traiter avec des gens comme cela ». Une lourde prise de parole de la part du dirigeant lensois, contraint de mettre un terme aux négociations.