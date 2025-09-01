Lens s’offre Odsonne Edouard

Odsonne Edouard rentre en France ! À 27 ans, l’ancien attaquant du PSG quitte le Royaume-Uni (Celtic, Crystal Palace, Leicester) pour s’engager en faveur du RC Lens. Après avoir laissé filer Satriano à l’OL, les Sang-et-Or viennent d’annoncer Edouard.

«Du sang (et Or) neuf à la pointe de l’attaque ! Finisseur efficace, forgé par les équipes de France de jeunes, l’intensité du Scottish Premiership et l’exigence de la Premier League, Odsonne Édouard est de retour en Ligue 1 McDonald’s. Après neuf ans au Royaume-Uni, cet avant-centre complet s’engage avec le Racing pour les trois prochaines saisons !»