Officiel Ligue 1

Lens s’offre Odsonne Edouard

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Odsonne Edouard en action en Premier League avec Crystal Palace @Maxppp

Odsonne Edouard rentre en France ! À 27 ans, l’ancien attaquant du PSG quitte le Royaume-Uni (Celtic, Crystal Palace, Leicester) pour s’engager en faveur du RC Lens. Après avoir laissé filer Satriano à l’OL, les Sang-et-Or viennent d’annoncer Edouard.

Racing Club de Lens
𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺

Épisode 9 : Une arrivée notée 9/9. 🧑‍🎓

𝙾𝙳𝚂𝙾𝙽𝙽𝙴 𝙴́𝙳𝙾𝚄𝙰𝚁𝙳 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️

#LesLensois
«Du sang (et Or) neuf à la pointe de l’attaque ! Finisseur efficace, forgé par les équipes de France de jeunes, l’intensité du Scottish Premiership et l’exigence de la Premier League, Odsonne Édouard est de retour en Ligue 1 McDonald’s. Après neuf ans au Royaume-Uni, cet avant-centre complet s’engage avec le Racing pour les trois prochaines saisons !»

