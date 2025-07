L’Inter Milan ferme la porte à Hakan Calhanoglu

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d’un départ d’Hakan Çalhanoğlu de l’Inter Milan ne cessent d’enfler. Après la défaite en finale de Ligue des Champions et l’élimination précoce en Coupe du monde des clubs, la tension est montée entre plusieurs joueurs et le milieu turc s’est notamment expliqué avec Lautaro Martinez par médias interposés. Une aubaine pour Galatasaray, désireux d’offrir à l’ancien de l’AC Milan une occasion de jouer pour la première fois dans son pays d’origine. Finalement, il n’en sera rien comme l’a expliqué Piero Ausilio, le directeur sportif des Nerazzurri, ce vendredi :

«Nous ne l’avons jamais mis sur le marché et aucune offre n’est jamais arrivée. Il n’a jamais demandé à quitter l’Inter. Cela fait partie de la dynamique du marché. Puisqu’ils sont bons et forts, il est normal qu’ils soient appréciés, mais nous n’avons aucune intention de le laisser partir. Nous avons parlé à Galatasaray pour Calhanoglu et nous avons immédiatement remarqué qu’il était impossible de parvenir à un accord. Ils ont essayé, mais c’est tout. De notre côté, Hakan n’a aucun problème.» Voilà qui est dit.