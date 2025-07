Inter Milan : Hakan Calhanoglu brise enfin la glace concernant son avenir

De retour à Appiano Gentile après sa blessure et des vacances mouvementées, Hakan Calhanoglu a enfin pris la parole. Absent de la Coupe du Monde des Clubs, le milieu de terrain turc s’est exprimé pour la première fois depuis son retour en Italie : «mes vacances n’ont pas été faciles pour beaucoup de raisons, mais nous étions toujours en contact avec l’Inter. Je me suis entraîné pendant mes vacances aussi, et je suis en pleine forme. Je suis content d’être de retour : tout le monde m’a manqué. Et rien… maintenant, je veux me remettre au travail.» L’Inter Milan a tout fait pour conserver son milieu de terrain malgré les rumeurs persistantes d’un possible départ vers la Turquie. Finalement, le numéro 20 restera à l’Inter et est très concentré sur son retour à la compétition.

Interrogé sur les spéculations de transfert, Calhanoglu a préféré la discrétion, tout en affichant sa fidélité à l’Inter selon la Gazzetta dello Sport : «chaque année, il y a des rumeurs de transfert, un peu plus cette fois, mais je n’ai rien dit car je voulais que nos supporters voient mon retour, ce n’est pas bien de toujours faire des déclarations. Bien sûr, je suis heureux d’être de retour ; je suis un joueur de l’Inter et je veux rester ici.» Sur son avenir, il reste plutôt réservé : «espérons et voyons ce qui se passera au fil des ans. Mais mon objectif est de gagner ici.» Il en a profité pour évoquer sa relation avec "El Toro", Lautaro Martinez : «on a discuté, on est des professionnels, il n’y a aucun problème. Quand le capitaine reviendra, je lui ferai un câlin.»