Enzo Raiola fait des annonces sur l’avenir de Mario Balotelli

Enzo Raiola, agent de Mario Balotelli, a accordé une longue interview à DerbyDerbyDerby. Il est revenu sur plusieurs sujets dont le retour raté de Super Mario au Genoa et l’avenir de l’attaquant désormais âgé de 34 ans. Un énième retour en Italie ne semble pas d’actualité pour l’ancien buteur de l’Inter Milan, de Manchester City, de l’OM et de l’OGC Nice :

«L’année dernière, il a fait un choix de cœur et de vie, décidant de rester en Italie dans l’espoir de trouver un club. Finalement, une opportunité s’est présentée, mais les choses ne se sont pas déroulées comme espéré. Mario a toujours eu de nombreuses demandes de l’étranger et continue d’en avoir, mais aujourd’hui, je trouve difficile pour lui de revenir en Serie A, surtout après cette dernière expérience, moins que positive. Ce n’est pas par manque d’engagement, car il a tout donné pour prouver sa valeur, mais il n’a pas trouvé les conditions idéales. Je lui ai dit l’année dernière qu’il devrait évaluer les offres étrangères, qui étaient importantes. Il a choisi l’Italie et j’ai respecté ses souhaits. Actuellement, aucune négociation n’est en cours pour lui en Italie : nous évaluerons d’autres options, mais la décision finale lui appartient»