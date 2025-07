Revivez le festival de l’OL contre Majorque !

Merci de nous avoir suivi

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour le match du FC Barcelone contre Séoul. Bonne soirée.

Homme du match pour Foot Mercato : Khalis Merah

Fin du match

L’Olympique Lyonnais s’offre le scalp de Majorque en s’imposant 4-0. Avec notamment un premier acte canon, les Gones font le plein de confiance.

89e : sur la gauche, Marc Domenech provoque mais Teo Barisic le bloque et pousse le ballon en corner.

88e : erreur de relance de Ruben Kluivert et Mateu Jaume en profite. Ce dernier déborde sur la droite mais Ruben Kluivert se reprend en concédant le corner.

87e : les entrants font du bien à l’Olympique Lyonnais. L’équipe laisse un peu moins d’espaces à son adversaire.

85e : grosse faute dans le rond central de Mateu Jaume sur Mahamadou Diawara dans le rond central.

84e : il faudra tenir encore quelques minutes dans ce match pour l’Olympique Lyonnais mais c’est une nouvelle victoire probante et un clean sheets qui se présentent dans cette préparation.

83e : mauvaise transmission dans la surface lyonnaise entre deux offensifs espagnols mais Teo Barisic éloigne le danger.

82e : le jeu est de plus en plus haché dans cette fin de match. Les petites fautes se multiplient.

81e : Pablo Torre frappe un coup franc vers la surface lyonnaise. C’est repoussé de la tête par Mahamadou Diawara.

79e : faute au milieu du terrain sur Mahamadou Diawara. Coup franc pour les Gones.

78e : le rythme est bien retombé depuis quelques minutes. Les nombreux changements n’y sont pas étrangers.

77e : changement de gardien pour l’Olympique Lyonnais. Lassine Diarra remplace finalement Rémy Descamps.

75e : long ballon en profondeur sur la droite du côté de Majorque. Ruben Kluivert récupère le ballon.

74e : la nouvelle composition de l’OL pour la fin de match : Descamps - Barisic, Mata, Kluivert, Kumbedi - Diawara, Matic, De Carvalho - Gonçalves, Gomes-Rodriguez, Himbert

72e : Khalis Merah sort du terrain, l’OL ne prend pas de risques. Grosse vague de changements avec les entrées de Teo Barisic, Ruben Kluivert, Nemanja Matic font leur apparition.

71e : Khalis Merah reste au sol et se fait soigner après une grosse faute.

70e : accrochage entre Corentin Tolisso et Manu Morlanes après une grosse faute de ce dernier sur Khalis Merah.

69e : l’Olympique Lyonnais reprend un peu le contrôle du ballon. Les Gones prennent le temps de s’installer.

68e : longue ouverture en profondeur pour Georges Mikautadze. David Lopez éloigne le danger.

67e : longue séquence de possession pour l’Olympique Lyonnais qui prend le temps de s’organiser.

65e : joli centre sur la gauche d’Iliesse Salhi vers le premier poteau. Tanner Tessmann repousse en corner.

64e : faute au milieu du terrain sur Pablo Torre. Tanner Tessmann est sanctionné.

63e : David Lopez est averti pour une faute sur Georges Mikautadze au milieu du terrain.

62e : trouvé en retrait par Ainsley Maitland-Niles sur la gauche, Khalis Merah centre vers le second poteau et ne trouve pas preneur.

61e : coup dur pour Majorque. Martin Valjent remplace Jhon Mojica qui sort blessé. Pablo Torre fait également son apparition à la place de Javi Llabrés.

60e : un joueur est resté au sol dans le camp lyonnais. Jhon Mojica reçoit des soins.

59e : passe totalement ratée de Tanner Tessmann qui file directement en touche.

57e : petite faute de Manu Morlanes au milieu du terrain sur Georges Mikautadze. Coup franc pour les Lyonnais.

56e : le pressing espagnol est meilleur et l’Olympique Lyonnais a plus de mal à ressortir le ballon.

55e : faute de Clinton Mata sur Iliesse Salhi. Coup franc pour Majorque côté gauche.

54e : Ainsley Maitland-Niles trouve sur la droite Khalis Merah qui gagne un corner.

53e : petit temps faible pour les Lyonnais qui vont essayer de remettre un peu plus d’intensité.

52e : centre fort sur la gauche de Jhon Mojica vers le second poteau. Il ne trouve pas preneur.

51e : Majorque est mieux dans cette seconde période. Les Espagnols essayent de réduire l’écart.

50e : faute au milieu du terrain sur Dani Rodriguez. Corentin Tolisso est sanctionné. Les joueurs de Majorque râlent car Vedat Muriqi avait marqué après le coup de sifflet de l’arbitre.

48e : petite phase de possession pour l’Olympique Lyonnais qui calme le tempo.

47e : ouverture sur la droite d’Ainsley Maitland-Niles vers la gauche de la surface et Afonso Moreira. Leo Roman est le premier sur le ballon.

46e : première percée espagnole sur la gauche mais le centre est capté par Rémy Descamps

C’est reparti !

Suite au coup de sifflet de l’arbitre, Majorque engage à son tour dans cette partie.

Mi-temps !

Large avantage à la pause pour l’Olympique Lyonnais contre Majorque. Les Gones ont mis 4 buts avec un doublé d’Abner Vinicius et des réalisations de Georges Mikautadze et Khalis Merah.

45e : faute d’Abner Vinicius sur Javi Llabrés côté droit. Bon coup franc vite joué par Majorque.

44e : faute de Sergi Darder au milieu du terrain sur Tanner Tessmann. Coup franc pour les Lyonnais.

43e : faute sur Tanner Tessmann au milieu du terrain. Dani Rodriguez est sanctionné.

42e : si tout va bien du côté de l’Olympique Lyonnais, Majorque est inquiétant et ne propose pas grand-chose à part des largesses défensives.

40e : quelques petits relâchements défensivement pour l’Olympique Lyonnais depuis le troisième but, mais c’est pour le moment sans incidence.

39e | La tête de Vedat Muriqi !

Récupération sur la droite de Mateu Jaume face à Afonso Moreira. Le latéral droit déborde et centre au premier poteau pour Vedat Muriqi dont la tête passe à droite du but lyonnais.

38e : nouveau but pour l’Olympique Lyonnais qui fait qu’une bouchée de Majorque. De quoi gagner de la confiance pour la suite de la préparation.

37e | Kalis Merah participe à la fête ! (Majorque 0-4 OL)

Le pressing de Georges Mikautadze gêne Majorque et une mauvaise passe en retrait profite à Kalis Merah. Ce dernier résiste à Léo Lucas, rentre dans la surface et ajuste sur la gauche Léo Roman.

36e : centre espagnol côté gauche mal relancé dans l’axe par la défense lyonnaise. Dans la surface, Dani Rodriguez en profite mais sa tête passe à gauche de la lucarne lyonnaise.

35e : Abner Vinicius tente de lancer sur la gauche Afonso Moreira en profondeur mais c’est trop profond et ça file en touche.

34e : faute dans le camp lyonnais sur Khalis Merah. Mateu Jaume est sanctionné pour sa faute.

33e : longue ouverture en profondeur pour Georges Mikautadze. Sorti de ses buts, Léo Roman éloigne le danger.

32e : malgré les buts inscrits, Lyon ne se relâche pas et ressort toujours très proprement le ballon. C’est une première période très solide des jouers de Paulo Fonseca.

30e : l’OL se donne de l’air et fait de grosses différences. Dans les couloirs, les latéraux lyonnais se baladent.

29e | Le doublé pour Abner Vinicius ! (Majorque 0-3 OL)

Décalé sur la droite par Ainsley Maitland-Niles, Saël Kumbedi remonte le ballon jusqu’à l’entrée de la surface et centre au second poteau. Il trouve idéalement Abner Vinicius qui s’était bien projeté et conclut à bout portant.

28e : beaucoup de sérénité dans la relance défensive pour l’Olympique Lyonnais. Globalement, les Gones ne sont pas inquiétés aujourd’hui.

27e : corner sur la droite de Khalis Merah vers le second poteau. Il ne trouve pas preneur.

26e : le travail de harcélement des Lyonnais à la perte du ballon est bon. Majorque ne garde jamais trop longtemps la sphère.

25e : corner sur la droite pour Majorque. Sergi Darder centre vers le premier poteau. Au point de penalty, David Lopez place une tête qui est captée par Rémy Descamps.

24e : percée côté droit de Mateu Jaume. Abner Vinicius commet une faute sur lui.

23e : longue séquence de possession pour l’Olympique Lyonnais. Majorque continue de courir après le ballon.

22e : le pressing lyonnais est intéressant dans ce début de match. Gêné par Georges Mikautadze, David Lopez dégage directement en touche.

21e : l’Olympique Lyonnais monte en puissance au fil des minutes. La défense de Majorque semble perdue.

20e | Georges Mikautadze double la mise ! (Majorque 0-2 OL)

Ouverture de Clinton Mata vers l’aile droite pour Georges Mikautadze. Ce dernier rentre dans la surface et ajuste Léo Roman sur l gauche d’un tir croisé.

18e | Les Lyonnais font mal !

Une-deux sur la gauche entre Khalis Merah et Afonso Moreira qui pousse trop loin mais presse Léo Lucas. Il pousse à la mauvaise relance de Léo Roman. Georges Mikautadze en profite et s’y prend à deux fois pour frapper. Le gardien repousse.

17e : recherché dans la surface par Georges Mikautadze, Saël Kumbedi est signalé hors-jeu.

16e : belle entame récompensée par un but pour l’Olympique Lyonnais. Les Gones prennent les devants.

15e | Abner Vinicius délivre l’OL ! (Majorque 0-1 OL)

Khalis Merah décale sur la droite Ainsley Maitland-Niles qui centre fort vers le second poteau. Abner Vinicius se projette bien et conclut à bout portant.

14e : beaucoup d’activité de la part de Khalis Merah. Le jeune milieu se montre disponible.

13e : Corentin Tolisso décale sur la droite Saël Kumbedi qui centre au second poteau pour Ainsley Maitland-Niles. Trop profond, c’est contré par un défenseur en corner.

11e : centre sur la gauche de Corentin Tolisso vers le premier poteau. Léo Lucas repousse d’un coup de casque.

10e : superbe renversement du jeu vers la droite de Khalis Merah pour Saël Kumbedi qui est contré en touche.

9e : très longue phase de possession pour l’Olympique Lyonnais qui essaye de trouver les espaces contre une équipe de Majorque qui bloque bien les transmissions.

8e : plus de peur que de mal pour Georges Mikautadze. Le buteur géorgien se relève.

7e : intervention autoritaire au milieu du terrain sur Georges Mikautadze. Ce dernier grimace après l’intervention de Manu Morlanes.

6e : le bloc de Majorque est bien en place et assez haut. La relance est plus compliquée pour l’Olympique Lyonnais.

5e : faute au milieu du terrain signée Vedat Muriqi sur Moussa Niakhaté.

4e : les Lyonnais entendent bien mettre le pied sur le ballon. Majorque met beaucoup d’agressivité à la perte du ballon.

3e : centre côté gauche pour Majorque signé Jhon Mojica vers le premier poteau pour Vedat Muriqi. Clinton Mata le devance et repousse en corner.

2e : récupération haute d’Afonso Moreira côté gauche, il se heurte à la bonne défense de Léo Lucas.

1re : d’entrée, l’Olympique Lyonnais prend le contrôle du ballon et essaye de dicter son tempo. Majorque essaye de presser haut.

C’est parti !

Les joueurs lyonnais engagent dans cette rencontre. L’OL porte un maillot blanc et Majorque évolue en rouge.

17h30 : les joueurs foulent la pelouse, la pressionn monte doucement ça va débuter.

17h20 | Sergi Darder retrouve l’OL

73 matches, 5 buts et 8 passes décisives avec l’OL pour Sergi Darder qui a joué entre 2015 et 2017. Passé ensuite pendant six ans à l’Espanyol de Barcelone, il va disputer sa troisième saison avec Majorque.

17h10 | Le jeune Khalis Merah enchaîne

Titulaire aujourd’hui, le milieu Khalis Merah continue à jouer dans cette préparation. En vue lors des précédents matches, notamment face à Hambourg, il entendra poursuivre sur cette dynamique.

17h | Une préparation intéressante

Résultats intéressants pour l’Olympique Lyonnais dans cette préparation. Les Gones ont battu Villefranche (1-0) avant d’être accroché par Molenbeek (0-0). Les Gones ont poursuivi par un succès 4-0 contre Hambourg. Si l’OL ne perd pas, ce sera son meilleur début de préparation depuis 2021.

16h50 | Le onze de Majorque

Le club espagnol mise sur un 4-3-3 avec Leo Roman dans les buts derrière Mateu Jaume, David Lopez, Leo Lucas et Jhon Mojica. Manu Morlanes évolue en sentinelle avec Iliesse Salhi et Sergi Darder à ses côtés. Devant, Dani Rodriguez et Javi Llabrés accompagnent Vedat Muriqi en attaque.

16h40 | Le onze de l’Olympique Lyonnais

Les Rhodaniens s’organisent dans un 4-3-3 avec Rémy Descamps qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Khalis Merah, Tanner Tessmann et Corentin Tolisso se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Georges Mikautadze est soutenu par Ainsley Maitland-Niles et Afonso Moreira.

16h30 | Bienvenue au Grenzlandstadion Arena Kufstein !

Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre le RCD Majorque (Espagne) et l’Olympique Lyonnais (France). Le coup d’envoi est prévu à 17h30 au Grenzlandstadion Arena de Kufstein en Autriche.