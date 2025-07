Manchester United cible désormais Ollie Watkins et Benjamin Sesko

Le marché des attaquants risque de s’emballer du côté de la Premier League. Les gros clubs anglais continuent d’enflammer le mercato. Hugo Ekitike a signé à Liverpool, Viktor Gyokeres à Arsenal et pendant ce temps, Newcastle ne lâche pas Alexander Isak. Les Magpies avaient un temps pensé à Benjamin Sesko pour lui succéder. L’attaquant slovène, annoncé partout en Angleterre ces derniers jours, pourrait bien trouver une autre porte de sortie.

Selon les informations de The Athletic, Manchester United a pris contact de manière informelle avec Leipzig concernant Benjamin Sesko. Mais les Red Devils étudient aussi la piste menant à Ollie Watkins. Une piste pour le moment jugée trop couteuse par les Mancuniens. Selon le média anglais, United souhaite miser sur un profil en devenir et non pas un nom confirmé.