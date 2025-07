Ça s’accélère entre l’OL et Pierre Lees-Melou

Lyon, place forte du mercato. Difficile à croire il y a encore quelques semaines, mais la cité rhodanienne agite le marché dans tous les sens, surtout dans celui des départs. Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Lucas Perri, Adryelson, Justin Bengui (prêt) ou encore Thiago Almada ont changé d’air. Duje Caleta-Car, lui, est attendu du côté de la Real Sociedad. En ce qui concerne les arrivées, Ruben Kluivert et Afonso Moreira sont déjà là, sans compter le retour inespéré de Nicolas Tagliafico. Mais il y a encore des retouches à apporter, notamment au poste de gardien ou dans l’entrejeu.

Hier, The Times et le Liverpool Echo ont révélé que les pensionnaires du Groupama Stadium tentent de mettre la main sur Tyler Morton, jeune espoir de 22 ans de Liverpool. Si son prix peut être un problème, puisqu’on parle d’une comme comprise entre 7 et 9 M€, le polyvalent milieu défensif, lui, n’est pas contre rejoindre Lyon. Un club qui multiplie les pistes dans l’entrejeu, puisque le Brestois Pierre Lees-Melou (32 ans) a été érigé en priorité par la cellule de recrutement menée par Matthieu Louis-Jean.

Les positions de l’OL et Brest se rapprochent, Rennes en embuscade

Paulo Fonseca veut en faire l’un des piliers de son équipe cette saison. Mais ce dossier coinçait ces derniers jours en ce qui concerne le prix du joueur. En effet, le SB29 demande entre 6 et 7 M€ pour le joueur âgé de 32 ans. De son côté, l’OL, qui a proposé 3 M€ puis 3,5 M€; veut faire baisser la note. Mais d’après nos informations, les positions des dirigeants lyonnais et brestois se rapprochent. Le SB29 va faire une contre-proposition. Une bonne chose puisque le principal intéressé est partant pour rejoindre Lyon, avec qui il a déjà trouvé un accord contractuel, et jouer la Ligue Europa.

Mais le Stade Rennais, qui est aussi sur le coup, ne compte pas lâcher l’affaire. Le club breton a de nouveau confirmé ces derniers jours aux agents de Lees-Melou qu’ils sont prêts à signer le joueur cet été. Mais ils doivent avant tout vendre Jordan James, Glen Kamara et Baptiste Santamaria. Une fois cela fait, ils signeront le milieu brestois. Ils voulaient déjà le faire venir en janvier 2024, lorsqu’ils avaient offert 13 M€. Cet été, ils sont disposés à payer la somme voulue par le SB29, soit environ 7 M€. Le feuilleton continue.