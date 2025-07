Le choix osé du PSG pour son mercato, le Barça ouvre la porte à Lewandowski

Le PSG tranche pour la doublure d’Hakimi

Si le PSG doit faire un «choix capital» entre Donnarumma et Chevalier comme l’explique L’Equipe, la décision a été prise concernant la doublure d’Hakimi. Luis Enrique garde «les mêmes options» rapporte Le Parisien, à savoir faire confiance à la polyvalence de Zaire-Emery et de Joao Neves pour faire souffler Hakimi. Attention toutefois, le quotidien rappelle que le Marocain aborde une très grosse saison entre la CAN à domicile fin décembre et la Coupe du monde 2026 en juillet. Attention aux risques de blessure…

Le Barça ne retiendra pas Lewandowski

A 36 ans, Robert Lewandowski fait toujours partie des meilleurs attaquants au monde. Mais le Barça ne le retiendra pas à tout prix. Comme le rapporte Mundo Deportivo, l’Arabie saoudite garde un œil attentif sur la situation du Polonais. Si l’attaquant se dit heureux en Catalogne, les millions de l’Arabie saoudite pourraient le faire craquer. En raison de son âge avancé, il semble difficile pour le joueur de refuser un long contrat grassement payé. Face à cette situation, le Barça se montrerait compréhensif et ne retiendra pas le joueur en cas de grosse offre.

Manchester United veut une star anglaise

En Angleterre, Manchester United a une nouvelle priorité en attaque. Après avoir essuyé de nombreux revers depuis le début du mercato, le Daily Mirror explique que les Red Devils s’attaquent à Ollie Watkins, le buteur d’Aston Villa. Ruben Amorim, voit en l’attaquant anglais le candidat idéal pour mener l’attaque anglaise. La direction de Manchester United espère trouver un compromis entre 46 et 52 millions d’euros pour recruter le joueur de 29 ans. Le Daily Star confirme l’intérêt pour Ollie Watking avec un jeu de mots qui sent bon l’été. De son côté, le Daily Mail rappelle que Benjamin Sesko est aussi dans les petits papiers.