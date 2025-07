Galatasaray : Alvaro Morata a séché l’entraînement

Alvaro Morata, actuellement prêté à Galatasaray par l’AC Milan, a refusé de se présenter à l’entraînement du club turc afin de faire pression pour un transfert à Côme selon Calcio Mercato. L’attaquant espagnol est au cœur d’une bataille entre trois clubs : l’AC Milan qui le détient toujours, Galatasaray où il est prêté jusqu’en janvier 2026 avec une option d’achat à 8 millions d’euros, et Côme, qui souhaite le recruter où il évoluerait sous les ordres de Cesc Fàbregas. Face à l’arrivée de Victor Osimhen dans la capitale turque, Morata espérait un feu vert pour résilier son prêt, mais Galatasaray réclame 5 millions d’euros pour cela, tandis que Côme n’a proposé que 2 millions, creusant ainsi un important désaccord.

Le joueur a déclenché la crise. Il n’est pas revenu d’Espagne et a manqué l’entrainement ; un moyen de faire la pression. De son côté, le président de Côme, Mirwan Suwarso, a expliqué que le club italien a déjà un accord avec Morata et les Rossoneri, mais que le transfert dépend désormais des discussions entre Milan et Galatasaray. Le transfert entre les deux entités italiennes est estimé à 10 millions d’euros. Affaire à suivre.