Un nouveau milieu de terrain en approche à Lorient

Le mercato s’accélère enfin à Lorient. Après Noah Cadiou, Arsène Kouassi, Bingourou Kamara et Abdoulaye Faye, le FC Lorient va accueillir une nouvelle recrue, selon les dernières informations de Ouest-France. Le jeune Dermane Karim (21 ans) est attendu en début de semaine prochaine dans le Morbihan.

La suite après cette publicité

L’international togolais (21 sélections, 3 buts) évolue au poste de milieu défensif et s’est révélé dans les championnats belges. Il est sous contrat à Lommel en 2e division, qui l’a prêté ces six derniers mois du côté de Courtrai en première division où il a confirmé ses bonnes dispositions (15 matches, 1 but et 1 passe décisive).