Alexandre Dujeux prolonge avec Angers

Promu entraineur de l’équipe première il y a deux ans, Alexandre Dujeux (49 ans) a connu pas mal de réussite à la tête du SCO. Le technicien est parvenu à faire remonter le club dans l’élite dès sa première année, et l’a maintenu sans trop de difficultés au printemps dernier en obtenant la 14e place.

Dujeux a réussi à imposer sa patte dans un club qui n’est pas toujours de tout repos. Il est aujourd’hui récompensé d’une prolongation pour une saison de plus. «Angers SCO est heureux d’annoncer la prolongation de son entraîneur, Alexandre Dujeux, jusqu’en 2027.» La saison d’Angers débutera par la réception du PFC dimanche à 17h15.