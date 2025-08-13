PSG-Tottenham : les compositions officielles

Le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, affronte Tottenham, sacré en Ligue Europa, ce mercredi à 21h en finale de la Supercoupe d’Europe, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Finalistes malheureux du Mondial des clubs face à Chelsea en juillet dernier, les hommes de Luis Enrique n’ont pas fait de matches de préparation et vont se lancer directement dans le grand bain dans cette compétition. De leur côté, les Spurs restent sur une grosse défaite contre le Bayern en amical (4-0).

Pour cette rencontre, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Zaïre-Emery remplace Joao Neves, suspendu dans l’entrejeu et évoluera avec Vitinha et Doué. La nouvelle recrue Chevalier est titulaire dans la cage parisienne. Du côté de Tottenham, Kudus évoluera en attaque avec Richarlison.

Les compositions officielles :

Paris SG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Doué - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Spence - Bentancur, Sarr, Palhinha, Kudus - Richarlison.