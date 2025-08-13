Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

Paul-Georges Ntep débarque sur Ligue1+

Par Jordan Pardon
1 min.
Paul-George Ntep avait fait les beaux jours de Rennes de 2014 à 2017 @Maxppp

Les équipes de Ligue1+ se dessinent. À quelques heures de la reprise de la Ligue 1 qui débutera dès vendredi avec un alléchant Rennes - OM, le nouveau diffuseur du championnat de France dévoile progressivement les visages qui nous accompagneront tout au long de la saison.

La suite après cette publicité

Côté consultants, on notera notamment la présence du champion du monde 2018, Adil Rami, recrue star de Ligue 1+. Ce dernier ne sera pas seul, puisque Souleymane Diawara, Guillaume Hoarau, Johan Djourou, Pierre Bouby, Benjamin Nivet, Ahmed Kantari ou encore Felipe Saad, seront de l’aventure. Ce mercredi, Ligue1+ a également officialisé l’arrivée d’un ancien international français et camerounais : Paul-Georges Ntep. Âgé de 33 ans, l’ancien joueur d’Auxerre, Rennes, Wolfsburg, ou encore l’ASSE, avait annoncé raccrocher les crampons en décembre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paul-Georges Ntep

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paul-Georges Ntep Paul-Georges Ntep
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier