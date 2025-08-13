Paul-Georges Ntep débarque sur Ligue1+

Les équipes de Ligue1+ se dessinent. À quelques heures de la reprise de la Ligue 1 qui débutera dès vendredi avec un alléchant Rennes - OM, le nouveau diffuseur du championnat de France dévoile progressivement les visages qui nous accompagneront tout au long de la saison.

Côté consultants, on notera notamment la présence du champion du monde 2018, Adil Rami, recrue star de Ligue 1+. Ce dernier ne sera pas seul, puisque Souleymane Diawara, Guillaume Hoarau, Johan Djourou, Pierre Bouby, Benjamin Nivet, Ahmed Kantari ou encore Felipe Saad, seront de l’aventure. Ce mercredi, Ligue1+ a également officialisé l’arrivée d’un ancien international français et camerounais : Paul-Georges Ntep. Âgé de 33 ans, l’ancien joueur d’Auxerre, Rennes, Wolfsburg, ou encore l’ASSE, avait annoncé raccrocher les crampons en décembre.