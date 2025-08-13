Menu Rechercher
L’AC Milan cible Mario Stroeykens

L’AC Milan continue de se montrer actif sur le mercato ces dernières semaines. Désireuse de renforcer son secteur offensif, la formation italienne est à la recherche de quelques pépites. Et selon nos indiscrétions, l’une d’entre elles se nomme Mario Stroeykens. En effet, l’AC Milan a coché le nom du jeune belge.

Du haut de ses 20 ans, doté d’un petit gabarit, le joueur d’Anderlecht s’est révélé la saison dernière avec 5 buts et 7 passes décisives en 39 rencontres. Estimé à une dizaine de millions par sa direction, il pourrait changer d’air cet été en cas de belle offre.

