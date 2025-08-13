L’AC Milan cible Mario Stroeykens
@Maxppp
L’AC Milan continue de se montrer actif sur le mercato ces dernières semaines. Désireuse de renforcer son secteur offensif, la formation italienne est à la recherche de quelques pépites. Et selon nos indiscrétions, l’une d’entre elles se nomme Mario Stroeykens. En effet, l’AC Milan a coché le nom du jeune belge.
La suite après cette publicité
Du haut de ses 20 ans, doté d’un petit gabarit, le joueur d’Anderlecht s’est révélé la saison dernière avec 5 buts et 7 passes décisives en 39 rencontres. Estimé à une dizaine de millions par sa direction, il pourrait changer d’air cet été en cas de belle offre.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer