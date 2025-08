Galatasaray : l’énigme Nicolò Zaniolo vit un mercato très particulier

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Nicolò Zaniolo a repris l’entraînement avec Galatasaray, animé par la volonté de relancer une carrière jusque-là mouvementée. À 26 ans, le milieu offensif italien tente de tourner la page après des années minées par les blessures, les transferts instables et les espoirs déçus. Révélé à l’AS Roma avant d’être freiné par deux graves blessures au genou, Zaniolo a ensuite enchaîné les expériences contrastées : un départ agité de la capitale italienne, des passages mitigés à Galatasaray et des prêts majoritairement loupés à Aston Villa, puis en Serie A sous le maillot de l’Atalanta et de la Fiorentina, sans jamais vraiment s’imposer durablement. Si le talent est toujours là, comme en témoigne son but spectaculaire à l’entraînement récemment relayé sur les réseaux du club turc, il peine à s’inscrire dans un projet avec entraîneur qui lui accorde sa confiance, et à faire preuve de constance et de solidité mentale.

« Zaniolo est un joueur très talentueux. Nous souhaitons le suivre de près pendant cette période de préparation. Il travaille bien, tout va dans le bon sens. Lors des matchs amicaux, il a montré des signes positifs de discipline et de compréhension du jeu. C’est un atout important pour nous », avait affirmé Okan Buruk, l’entraîneur du club stambouliote, au début du stage estival. Malgré la bonne préparation estivale de Nicolò Zaniolo et des déclarations positives du staff technique, l’avenir de l’international italien (19 sélections) n’est pas certain de s’écrire sur les rives du Bosphore. En effet, selon nos informations, la direction de Galatasaray ne va pas retenir son joueur en cas de belles offres reçues dans les prochaines semaines.

Ça ne se bouscule pas au portillon

Selon nos informations, plusieurs équipes ont montré un intérêt ces derniers mois pour Nicolò Zaniolo, à commencer par la Serie A malgré les lourdes accusations dont il a récemment fait l’objet. Le Torino avait coché son nom sur sa shortlist pour renforcer ses lignes offensives, aux côtés d’autres noms jugés plus prioritaires dont Eljif Elmas. L’ancien joueur de l’AS Roma, de retour de deux prêts à l’Atalanta et à la Fiorentina, a également fait l’objet d’un intérêt du Genoa de Patrick Vieira, de l’Udinese mais aussi de Bologna, sans pour autant entrer en contact avec les dirigeants turcs, ni avec l’entourage de Zaniolo. A l’étranger, le profil de Nicolò Zaniolo est par ailleurs suivi, d’après nos indiscrétions. Au cours des dernières semaines, des renseignements avaient été pris par Benfica au Portugal, Villarreal en Espagne, mais également aux Pays-Bas, où le PSV avait un temps songé à entrer en négociations.

Un club de Russie, dont le nom n’a pas filtré, a été les plus actifs avant de se retirer du dossier. Conscient qu’il doit prendre la meilleure décision à moins d’un an d’une Coupe du Monde que l’Italie, désormais entraînée par Gennaro Gattuso, espère disputer, Nicolò Zaniolo ne veut pas se précipiter. De retour en Turquie, le natif de Massa a affiché une très bonne détermination. Il a disputé les deux premiers matchs amicaux de Galatasaray et a même trouvé le chemin des filets lors de sa titularisation contre Ümraniyespor (2-5). Néanmoins, le milieu offensif de 26 ans n’était pas présent sur les deux rencontres amicales suivantes - plus relevées - contre Cagliari et Strasbourg. A moins d’un mois de la fin du mercato (en France, Italie, Angleterre, Allemagne, Espagne), le temps presse pour Nicolò Zaniolo…