Coup de sang, agressions et urine : les accusations hallucinantes de la Roma contre Nicolò Zaniolo

C’est une histoire dont on n’a pas fini d’entendre parler en Italie. Depuis hier soir, les médias rapportent un incident visiblement assez grave concernant Nicolò Zaniolo. Ancien de la Roma, où il s’est révélé, le milieu offensif s’est rendu à la demi-finale du championnat de Primavera (le championnat des équipes de jeunes) entre son ancien club avec qui il n’est pas parti en bons termes, et la Fiorentina, son club actuel. Jusque-là rien de très important mais il a littéralement dégoupillé après la rencontre et aurait été impliqué dans une bagarre avec plusieurs joueurs. D’après la Louve, il aurait même frappé de jeunes Romains.

L’international italien a nié ces accusations, et livré sa version des faits. «À la fin du match, je suis descendu aux vestiaires pour féliciter les garçons de la Fiorentina, puis je suis allé aux vestiaires de la Roma pour leur dire bonjour et les féliciter pour la saison, mais à un moment donné, ils ont commencé à m’insulter, alors, à ce moment-là, pour éviter que la situation ne dégénère, j’ai préféré partir.» L’histoire aurait pu s’arrêter là, même si elle a déjà fait le tour du pays car elle concerne un joueur dont la vie et les errements sont régulièrement mis en avant. C’était avant le nouveau communiqué de la Roma.

Deux jeunes de la Fiorentina sont en arrêt

Plus de 24h après les faits, les Giallorossi ont donné plus de détails sur les événements qui se sont déroulés. Certains sont tout simplement hallucinants. «Suite à une enquête approfondie sur les faits, l’AS Roma publie la déclaration mise à jour suivante. Le soir du 26 mai, à la fin de la demi-finale de Primavera Fiorentina-AS Roma disputée au Viola Park, Nicolò Zaniolo (un joueur de l’équipe première de la Fiorentina) a fait irruption illégalement dans les vestiaires de la Roma, accompagné d’une connaissance, bien qu’il n’ait pas d’accréditation», démarre le communiqué pour une remise en contexte.

«Selon des témoins, Zaniolo semblait visiblement changé. Il a uriné dans les installations réservées à la Roma, a provoqué les joueurs et, sans aucun échange verbal, a frappé physiquement Mattia Almaviva et a violemment poussé Marco Litti contre un banc. Litti se remettait d’une opération à l’épaule. Les deux joueurs ont été examinés à l’hôpital : Almaviva a reçu un arrêt de 10 jours, Litti de 21 jours», rapporte le club de la capitale qui s’indigne plus loin du «comportement violent et injustifiable» et espère que «les institutions compétentes agiront de manière à garantir la justice et protéger les valeurs du football italien.»