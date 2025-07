Le vestiaire de l’OM est fou de joie pour le retour de Pierre-Emerick Aubameyang

L’Olympique de Marseille poursuit une pré-saison convaincante, marquée par une invincibilité qui dure. Après plusieurs rencontres d’ajustement, le niveau s’est nettement élevé ces derniers jours avec deux oppositions de qualité face à Girona (victoire 2-0) et Valence (match nul 1-1). Ces affiches face à des adversaires européens solides ont permis à l’effectif de tester ses automatismes, de renforcer sa cohésion, et d’affiner les derniers réglages avant les échéances officielles. L’équipe montre déjà des signes de progrès dans le pressing, la relance, et la créativité offensive, des axes de travail identifiés par le staff de Roberto De Zerbi depuis le début de la préparation.

En parallèle, le mercato marseillais continue de s’agiter. Sous l’impulsion du duo Medhi Benatia – Pablo Longoria, l’OM affiche une volonté claire de renouveler et densifier son effectif. Après les arrivées déjà actées d’Angel Gomes, Facundo Medina, CJ Egan-Riley et Igor Paixão, le club semble bien décidé à ne rien laisser au hasard. Ces recrues, alliant jeunesse, expérience et potentiel, s’inscrivent dans une stratégie ambitieuse : redonner du souffle à l’équipe et s’installer durablement dans le haut du tableau, aussi bien en Ligue 1 qu’à l’échelle européenne avec ce retour tant attendu en Ligue des Champions. Le mercato est encore loin d’être terminé, et tout laisse penser que d’autres renforts viendront compléter cet été agité.

Balerdi au nom du vestiaire !

Et d’ailleurs, ce mercredi marque le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille. L’attaquant gabonais est attendu à l’aéroport de Marignane ce soir pour officialiser un comeback qui ravit absolument tout Marseille, à commencer par le capitaine Leonardo Balerdi : «je suis content de le retrouver, il va beaucoup nous aider, nous apporter beaucoup de professionnalisme et beaucoup de buts pendant toute la saison. C’est un joueur exceptionnel, il a fait une carrière extraordinaire. Il va nous apporter de bonnes choses. Ces deux matches vont nous servir pour toute la saison. On a été plus en difficulté aujourd’hui, peut-être à cause de la pression mise par Valence. Le terrain était difficile à jouer, aussi, et Valence, une bonne équipe, nous a bien pressés». La pré-saison marseillaise ne se résume pas uniquement aux résultats positifs. Elle est aussi marquée par une volonté claire de se confronter à des styles de jeu variés, en prévision d’une campagne européenne exigeante.

Un état d’esprit résumé par Leonardo Balerdi, lucide après le nul face à Valence : «c’est important de jouer contre des équipes qui ne sont pas issues de la même ligue que nous. Cette saison, on va jouer la Ligue des champions, on va trouver sur notre chemin beaucoup d’équipes comme ça, qui jouent différemment de celles que l’on a l’habitude d’affronter. À ce moment de la préparation, il faut retenir les bonnes choses, regarder encore le match, ce que l’on va faire avec le coach, et voir nos erreurs. On en a fait un peu plus ce soir. Ce genre de match va nous servir pendant toute la saison». Cette recherche de diversité tactique prend encore plus de sens avec l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Habitué aux joutes européennes et aux défenses aux multiples profils, l’attaquant gabonais de 36 ans apportera son expérience et sa science du déplacement pour bonifier ce travail entamé dès la préparation. Une pièce maîtresse pour tirer pleinement profit de ces confrontations internationales.