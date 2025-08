M’Baye Niang a failli aller à l’OM

Aujourd’hui sans club à l’âge de 30 ans, l’attaquant sénégalais M’Baye Niang a vécu l’un des plus grands moments de sa carrière en 2019, lorsqu’il a remporté la Coupe de France avec le Stade Rennais face au Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé au média Carré, il est revenu sur le mercato estival qui a suivi ce sacre, durant lequel il avait été proche de rejoindre l’Olympique de Marseille, qui avait fait une offre de 20 millions d’euros. L’arrivée de Pablo Longoria à l’OM changé le destin de l’international sénégalais (15 sélections, 4 buts), qui aura finalement été prêté à Al-Ahli en Arabie saoudite, avant de rejoindre Bordeaux libre la saison suivante.

«Pour te dire la vérité, j’étais déjà à l’OM dans ma tête, a-t-il révélé. Mon agent m’en parle, je lui dis : "Oui, je veux." Parce qu’il y avait une offre de 20 millions d’euros, je crois. J’avais dit à Olivier Létang : "S’il y a ça, je te demande une faveur en ayant gagné la Coupe de France contre Paris avec Rennes, de me faire ce petit geste pour pouvoir rejoindre l’OM." Il a dit qu’il n’allait jamais me bloquer. J’avais des offres de malade, des offres de Chine à 10 millions net, des offres de partout, du Qatar 5 millions net, je n’ai même pas besoin de faire les calculs. Mais j’avais qu’une chose en tête, c’était d’aller à Marseille parce que mes deux enfants sont nés ici, ma femme est d’ici. Je me suis dit : "Pourquoi pas ?" Pourquoi pas tenter ce challenge parce que le caractère, je l’ai, et Balotelli l’avait fait. Donc je me suis dit : "Si Balotelli à réussi, moi, je ne peux que réussir." Et en ayant les mêmes sponsors que l’OM, en fin de saison, quand je suis parti, j’apprends que mes crampons sont déjà à la Commanderie. C’est pour ça que ça a commencé à parler que j’arrive, je n’arrive pas… Et entre temps, Pablo Longoria est arrivé. Donc après, il s’avère que les plans ont un peu changé. Au début, c’était en sand-by, pour après, prendre Mitroglou. Je n’avais pas trop compris mais bon, c’est le football, mais… Ça devait être moi.»