Fiorentina : Nicolo Zaniolo aurait frappé plusieurs jeunes joueurs de l’AS Rome

Situation ubuesque en Italie. Ancien grand prodige de l’AS Rome, Nicolo Zaniolo n’a finalement pas pu exploiter son plein potentiel avec la Louve en raison de nombreuses blessures. Après une expérience à Galatasaray puis Aston Villa, l’international italien est revenu en Italie l’été dernier en signant à l’Atalanta Bergame. Prêté l’hiver dernier à la Fiorentina, le joueur de 25 ans a contribué à la bonne fin de saison de la Viola. Ce lundi, l’ancien crack italien s’est pourtant illustré d’une drôle de manière. Lors de la demi-finale du championnat Primavera entre l’AS Rome et la Fiorentina, Zaniolo aurait été impliqué dans une bagarre avec plusieurs jeunes joueurs. En effet, d’après le club de la capitale, Zaniolo aurait frappé plusieurs joueurs de la réserve romaine :

«L’AS Roma annonce qu’à la fin du match d’aujourd’hui, un incident malheureux s’est produit impliquant le joueur Nicolò Zaniolo. Selon la reconstitution, le footballeur s’est rendu au vestiaire de l’équipe Primavera à la fin du match et s’est comporté de manière provocatrice envers certains joueurs de l’équipe de jeunes Giallorossi. Au cours de l’affrontement, deux joueurs de l’équipe Primavera auraient été agressés physiquement. L’AS Roma condamne fermement toute forme de comportement agressif ou non conforme aux valeurs du sport.» À travers un communiqué paru sur le site de la Fio, le joueur s’est défendu de telles accusations : «à la fin du match, je suis descendu aux vestiaires pour féliciter les garçons de la Fiorentina, puis je suis allé aux vestiaires de la Roma pour leur dire bonjour et les féliciter pour la saison, mais à un moment donné, ils ont commencé à m’insulter, alors, à ce moment-là, pour éviter que la situation ne dégénère, j’ai préféré partir.» Reste à savoir quelle est la vraie version de l’histoire.